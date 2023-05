Victor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En los próximos cinco años, es probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes, impulsadas por los gases de efecto invernadero que retienen el calor y el fenómeno natural de El Niño, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Detalló que hay un 66 por ciento de probabilidades de que, entre 2023 y 2027, la temperatura media mundial anual cerca de la superficie supere en más de 1.5 grados Celsius los niveles preindustriales.

Del mismo modo, hay un 98 por ciento de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años, así como el lustro en su conjunto, sean los más cálidos jamás registrados.

«Estos datos no significan que vayamos a superar de forma permanente el nivel de 1.5 °C previsto en el Acuerdo de París, que se refiere al calentamiento a largo plazo durante muchos años. Aun así, la OMM da la voz de alarma sobre el hecho de que superaremos el nivel de 1,5 °C de forma transitoria y cada vez con más frecuencia», señaló Petteri Taalas, secretario general de la OMM.

En 2015, explicó, la probabilidad de que en algún momento puntual el calentamiento global superara en 1.5 °C los niveles preindustriales era casi nula, pero desde entonces esa probabilidad no ha dejado de aumentar.

En 2022, agregó, la temperatura media mundial superó en aproximadamente 1.15 °C el promedio del periodo comprendido entre 1850 y 1900. No obstante, apuntó, el efecto de enfriamiento ejercido por las condiciones de La Niña durante gran parte de los últimos tres años frenó temporalmente la tendencia al calentamiento a más largo plazo.

El episodio de La Niña terminó en marzo de 2023 y, según los pronósticos, señaló la OMM, en los próximos meses se instaurarán condiciones características de un episodio de El Niño.

Normalmente, El Niño aumenta las temperaturas mundiales en el año siguiente a su formación, que en este caso sería 2024.