Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Tras varios años de decrecimiento, la telefonía fija por primera vez tendrá números positivos en el 2021, de acuerdo con proyecciones de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

La firma prevé que en el año completo que recién terminó, los teléfonos en los hogares generarán ingresos por 98 mil 500 millones de pesos, un incremento nominal de 3.7 por ciento.

«En el caso del mercado de telecomunicaciones fijas, por primera vez en su historia reciente se proyecta una evolución positiva durante el 2021, al alcanzar un crecimiento anual de 3.7 por ciento, con ingresos por 98.5 mil millones de pesos.

«Aunque este nivel es inferior al resto de los segmentos, deja atrás su continua racha negativa, como consecuencia del ‘empujón digital’ y el consumo de mayor conectividad por parte de la población en México, generados por la pandemia», detalló The CIU.

En términos globales, y tras la contracción en ingresos registrada durante el 2020, de 0.4 por ciento, la firma anticipó una recuperación de 6.1 por ciento en el sector de telecomunicaciones, para alcanzar la cifra récord de 527.7 mil millones de pesos al cierre del 2021.

De ese monto, la telefonía móvil aportará 302.4 mil millones de pesos, lo que implicará un crecimiento del 5.4 por ciento; mientras que el segmento de TV restringida aumentará 9.8 por ciento, para sumar 126.7 mil millones.

Con la recuperación de la movilidad y el dinamismo nacional, los ingresos del segmento móvil representarán 57.3 por ciento de los ingresos totales, seguidos por TV restringida y servicios convergentes con 24 por ciento y el segmento fijo con 18.7 por ciento.

«Se evidencia que las telecomunicaciones redoblaron su relevancia para los consumidores y cada año se fortalece su carácter esencial, al encontrar nuevas oportunidades de uso y beneficio que derivarán en su característico dinamismo superior al de la economía en su conjunto», destacó The CIU.

