Alejandra Mendoza Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Los reportes de robo de mercancía que se trasladan a través del ferrocarril no paran, por lo que Caintra Nuevo León estima que las perdidas para empresas socias en este año asciendan a 710 millones de pesos.

En el 2022, esas pérdidas millonarias ya duplicaban (117 por ciento) lo registrado el año previo.

Jesús Francisco López Molina, director de Relaciones Institucionales de la Caintra, mencionó que socios de este gremio han reportado más casos de robos.

«Por los comentarios de los socios de la Cámara, sabemos que el 2023 no va a mejorar, sino (que habrá) un número mayor de pérdidas, desafortunadamente, en las mercancías que llegan por ferrocarril».

Indicó que varios factores influyen en el aumento de los robos en el ferrocarril, y uno de ellos es que las unidades reducen su velocidad.

«Cuanto tenemos muchos cruces al nivel, que no están correctamente señalizados, el ferrocarril también tiene que disminuir su velocidad, y cuando el ferrocarril disminuye su velocidad hay más riesgo de que lo vandalicen y roben sus productos, y eso es lo que estamos viendo», dijo.

De acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en el primer trimestre de este año en Nuevo León se han registrado 394 actos de robo y vandalismo a trenes en Nuevo León, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 250.

López Molina señaló que como Caintra solicitarán que se reinstale el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios, ya que tras su cancelación ha afectado a la Entidad, en donde existen más de 624 kilómetros de vías operativas.

Aseguró que en Monterrey existen más de 500 empresas que reciben el servicio ferroviario.