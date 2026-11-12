Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La economía de México mantendrá un ritmo de crecimiento moderado, proyectando una expansión de 1.9 por ciento para este año y de 2.1 para el próximo, impulsada en buena medida por el dinamismo de las exportaciones tecnológicas hacia Estados Unidos, como los envíos de servidores, estimó Raúl Feliz, economista y analista de mercados.

En el marco del evento anual de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Oportunidades de Inversión 2026, advirtió que el país enfrentará importantes focos rojos en el corto y mediano plazo.

Aunque destacó que el sector exportador ha brindado resiliencia a la actividad productiva nacional, detalló que los principales factores internos y externos que podrían descarrilar el desempeño económico del país serían una baja en la calificación crediticia.

Expuso que, de manera interna, el riesgo más probable y de impacto negativo directo para México es una eventual baja en la calificación de su deuda soberana.

«Otro riesgo es que, ante la fuerte volatilidad y turbulencia en los mercados de capitales, un colapso en el sector de la inteligencia artificial frenaría las inversiones globales. Esto golpearía directamente a México, dado que el auge tecnológico ha sido uno de los motores que ha permitido al país mantener su resiliencia exportadora», sostuvo.

Además, dijo, una contracción económica en el principal socio comercial de México, detonada por un tropiezo en el sector tecnológico o por factores financieros, arrastraría de inmediato el crecimiento nacional.

Por último, el analista subrayó que otro riesgo es el peligro de un escalamiento de conflictos bélicos y tensiones políticas internacionales que provoquen nuevas perturbaciones en el sector energético global, con efectos inflacionarios y de costos para el país.

En materia comercial, Feliz señaló que las medidas arancelarias aplicadas recientemente en Norteamérica han operado en la práctica como impuestos para los propios consumidores estadounidenses.

De cara al futuro del T-MEC, indicó que, si bien existen escenarios de riesgo ante posibles fricciones bilaterales o dudas sobre su ratificación formal, su escenario base es que el tratado seguirá vigente.

«Esto permitirá que el intercambio comercial continúe operando como un factor positivo para México, dejando las negociaciones de fondo para las próximas administraciones en Estados Unidos», puntualizó.