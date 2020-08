Dulce Soto y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La inversión de la Fundación Carlos Slim para producir una posible vacuna contra Covid-19 en México y Argentina, de unos 4 dólares por dosis, comenzará a fluir ya para contar con los insumos necesarios para su fabricación, afirmó en entrevista Arturo Elías Ayub, director de la Fundación Telmex.

“Se empezará a dar ya (la inversión) en esta semana. O sea, el acuerdo se firmó (el miércoles) y la inversión empezará a fluir esta semana para empezar a comprar todo lo que se necesita para empezar la producción”, indicó.

“Hay un tema de transferencia de tecnología que lleva un tiempo, que es el que le da AstraZeneca a los dos laboratorios, el argentino y el mexicano, que van a hacer la producción. Entonces, eso lleva un tiempo, pero mientras se va negociando con los proveedores para ir comprando los insumos, la maquinaria y todo lo que se necesita para la producción. Si a eso le llamamos producción, pues es ya”, afirmó.

Tanto la farmacéutica como la Fundación Carlos Slim, remarcó, buscaron a los laboratorios de México y Argentina más serios, con más experiencia y con más capacidad para poder realizar la producción del biológico.

Detalló que de los 150 millones de dosis que se producirán en México y Argentina para distribuirlas a América Latina, el número de antídotos que se destinen al país dependerá de AstraZeneca y del pedido que haga el Gobierno de México.

Ayub señaló que la inversión que hizo la Fundación Carlos Slim es importante, con un precio estimado de 4 dólares por dosis, pero decidió absorber el riesgo de producir la vacuna, incluso aunque al final no se aprobara, para poder acelerar el acceso al biológico en la región.

“El convenio se logró porque AstraZeneca estaba buscando a un socio regional para toda América Latina y alguien que tomara un riesgo importante para empezar a producir y poder tener la vacuna lo antes posible, aunque llegara a no autorizarse. Entonces, tenía que ser una institución seria, importante, que le metiera recursos a empezar esa producción, tomando el riesgo de que la vacuna no sea aprobada”, indicó.

Se trata de una inversión variable, explicó, porque, conforme los gobiernos de los países de América Latina vayan haciendo pedidos y poniendo anticipos, el riesgo irá bajando.

Manifestó que, de acuerdo con AstraZeneca, de no haberse concretado este proyecto, México tal vez tendría que esperar hasta un año para abastecerse.

“En palabras de ellos, si no se hubiera firmado ese convenio, hubieran tenido que venir las vacunas de otro de los tratos que tienen en algún otro lado del mundo, tal vez de India, Estados Unidos, Gran Bretaña”, indicó.

“Hubiéramos tardado en tener la vacuna entre 10 meses y un año más porque esos convenios van a priorizar a sus países”.

Elías Ayub consideró que hacer realidad la vacuna permitirá acelerar la recuperación económica, pero también que la sociedad pueda reencontrarse tras el aislamiento obligado por la pandemia.

¡Participa con tu opinión!