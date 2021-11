Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Para el cierre de 2021, especialistas en economía del sector privado nacional y extranjero encuestados por Banco de México (Banxico) prevén menor crecimiento de la economía y una mayor inflación.

Es por ello que recortaron su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 6.20 a 6.00 por ciento y aumentaron la de la inflación de 6.28 a 6.63 por ciento.

Sin embargo, esta situación continuará por un largo tiempo, aseguran.

Ángel García-Lascurain, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), sostuvo que una vez que el rebote de la pandemia concluya se percibirá de manera más clara que la economía perdió capacidad estructural de crecimiento por un número menor de empresas en el País, menor poder de compra, y temas extras como la probable cancelación de proyectos energéticos.

«Se espera que México continúe transitando hacia un escenario de menor crecimiento y mayor inflación. En general, esperamos una inflación elevada por un periodo prolongado, no anticipamos convergencia al rago alto objetivo de 4 por ciento sino hasta el tercer trimestre de 2022», dijo Pamela Díaz Loubet, economista para México en BNP Paribas.

Además de los pronósticos de los especialistas encuestados por el Banco Central, hay instituciones con previsiones todavía más bajos para ambos indicadores.

Citibanamex por ejemplo, anticipó un crecimiento mucho menor para 2021, de 5.0 por ciento, con una inflación de 6.8 por ciento.

«Las presiones inflacionarias no son temporales. Han sido varios meses en los que las cifras de inflación están por encima de las expectativas, que de por sí han sido altas. Con más presiones acumulándose hacia adelante estamos ahora convencidos de que la alta inflación observada nos acompañará por un tiempo», dijo Citibanamex.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que cada mes encuesta a los principales economistas del País, ubicó en la encuesta de octubre una expectativa de crecimiento de 6.1 por ciento para 2021.

Grupo Financiero Base ubicó su expectativa de crecimiento en un rango que va de 5.4 a 6.2 por ciento y un pronóstico de inflación para el cierre de 2021 de 6.6 por ciento.

Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, ya es posible hablar de una estanflación de leve a moderada en el País.

«Ahora tenemos una alta inflación de 6.6 por ciento, lo que podríamos hablar de que sí, sí es posible hablar de una estanflación de leve a moderada en el caso de México», aseveró Siller.

Esta situación afecta de manera particular a las clases media y baja.