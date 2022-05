Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El crecimiento económico de México será limitado en este sexenio, de 2.3 por ciento, lo que evidencia que este rubro no ha sido una prioridad para el Gobierno actual, estimó Marcos Arias, analista económico senior de Monex.

«Tendremos un crecimiento limitado, que refleja que no ha sido una prioridad el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto para este Gobierno», declaró.

Aunque todavía faltan más de dos años para que este sexenio concluya y existen varios factores globales inciertos, como la duración del conflicto Rusia-Ucrania, con las estimaciones de crecimiento para los años restantes, el incremento a lo largo del sexenio será cercano al 2.3 por ciento.

En conferencia de prensa, mencionó que Monex estima que la economía mexicana tendrá este año una expansión de 1.7 por ciento.

«Lo que comentamos hace un par de años es que existía un riesgo muy grande de que la economía mexicana saliera de este sexenio en el mismo nivel en el que empezó, eso para nosotros reflejaría que el crecimiento económico no ha sido una prioridad en la agenda pública», afirmó.

Arias sostuvo que mientras México tendrá un crecimiento limitado, otros países de América, Oriente y Asia han tenido incrementos económicos importantes, que al final se reflejan en una mayor calidad de vida.

«En el caso de México, veremos si el incremento en estas condiciones de calidad de vida son propicias o justifican este crecimiento tan bajo», dijo.

