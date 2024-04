Alejandra Mendoza Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Así como en diciembre del 2018 se discutió el tema de la seguridad social para trabajadoras del hogar, ahora un nuevo debate será la seguridad social para conductores y repartidores de las plataformas tecnológicas.

Alberto Pérez Dayán, Ministro presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien participó con una conferencia en el Seminario Laboral Empresarial 2024, organizada por el colegio de abogados ANADE Nuevo León, señaló que uno de los temas que ha avanzado es el de la seguridad social a los trabajadores de plataformas.

«(El) trabajador de la plataforma, aquel que compra por uno una cosa y nos lo trae a la casa, y nos cobra a través de una aplicación», dijo.

«En tanto que el que vende (el producto) no es patrón del que entrega (conductor o repartidor), ni el que le comunica (la plataforma) para que llegue a casa tampoco lo es, ni el que lo compra es patrón».

«De todo ese juego habrá una cuota que se irá sumando a su cuenta individual que le permitirá, mientras esté inscrito el gozar de las prerrogativas del seguro social».

Entre los antecedentes que existen en el tema en el País, es que en septiembre del 2021, en un comunicado el IMSS informó que realizó un convenio con plataformas de servicios digitales Beat, DiDi, Rappi y Uber para promover la incorporación voluntaria de personas trabajadoras independientes.

En ese esquema piloto, los conductores y usuarios repartidores iban a pagar 40 pesos diarios. Sin embargo, el esquema de Personas Trabajadoras Independientes es abierto a cualquier trabajador que esté por su cuenta y no se trata de un esquema exclusivo para personas que laboren en las plataformas tecnológicas.

En el 2022, la Secretaría del Trabajo en el País informó que trabajaba en un proyecto en donde las plataformas tecnológicas reconocieran la relación laboral con choferes y repartidores.

Por separado, Julio César Vega, director general de la Asociación de Internet, mencionó que existen unas 24 iniciativas que pretenden regular la relación entre los conductores, repartidores y plataformas tecnológicas, y que se encuentran tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Enrique García Conde, abogado laboralista, de la firma De La Vega Martínez Rojas, mencionó que en países europeos como España o en el Reino Unido, por ejemplo, la autoridad determinó que los choferes o repartidores son empleados y no socios, de esas plataformas tecnológicas.

«Existe una gran disyuntiva y será muy interesante ver cómo los tribunales en México se van pronunciando en ese tema

«(Actualmente) para las personas que prestan servicio en plataformas no hay un capítulo en la ley propiamente», afirmó.

Comparte experiencia

El Ministro Alberto Pérez Dayán compartió su experiencia sobre cuando se determinó crear un programa piloto para que las trabajadoras del hogar tuvieran acceso a la seguridad social.

Explicó que fue un tema complejo en su momento, pero el caso de una trabajadora del hogar que denunció un despido injustificado ayudó a beneficiar a las personas que se dedican a esta actividad.

Pérez Dayán reconoció que aún falta impulso al programa, ya que alrededor de 62 mil personas están registradas en el IMSS.

De acuerdo con el Inegi 7 de cada 10 trabajadoras del hogar no cuentan con prestaciones laborales.