Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras la reforma judicial saldrá en septiembre, la reforma electoral se irá a la «cola», porque hasta en Morena hay distintos puntos de vista sobre ésta, aseguró ayer el diputado petista Gerardo Fernández Noroña.

«La electoral, yo creo, si a mí me lo pregunta, yo creo que va a ir a la cola, justo porque sí requiere una gran discusión con la propia oposición; la oposición tiene que repensarse y la reforma electoral es una buena oportunidad.

«Yo insistiría que nosotros no vamos a actuar igual que ellos, con arrogancia, con cerrazón, atropellando. No requerimos de sus votos, no es arrogancia decirlo, pero nosotros estamos claros que hay una oportunidad. Y yo no tengo ningún inconveniente en que todo lo que hay que hacer es que sea a favor del pueblo y de fortalecer los procesos democráticos», señaló al salir de la casa de transición.

Indicó que si la reforma electoral no alcanza a salir en diciembre, en el segundo periodo se podrá resolver.

«La (reforma) judicial va a salir en septiembre, o sea, en agosto se irá procesando en la Comisión de Puntos Constitucionales, el 2 de septiembre. El 1 es una ceremonia protocolaria, pero el 2, en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, y una vez que la aprueben, va a al Senado».

Precisó que la reforma electoral va a tardar más porque incluso en Morena hay distintos puntos de vista.

«Hay un número grande de iniciativas que no tienen mayor problema, de las 18 presentadas y de las que adicionalmente presentará nuestra virtual compañera Presidenta. Entonces yo creo que vamos a poder sacar un buen número entre octubre y noviembre», dijo.

ASÍ LO DIJO

«La (reforma) electoral, yo creo, si a mí me lo pregunta, yo creo que va a ir a la cola, justo porque requiere una gran discusión con la propia oposición; la oposición tiene que repensarse y la reforma electoral es una buena oportunidad».

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT