Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En unas dos semanas se determinará la peligrosidad de la nueva variante de Covid-19, Ómicron, que, según la OMS, hasta ahora no se ha relacionado con ninguna muerte, y pueden ser dos los escenarios que se enfrenten, advierten expertos.

Puede ser más infecciosa pero menos agresiva y presentarse como una gripa común e incluso contribuir a generar inmunidad más rápidamente o, en el otro extremo, ser una variante más agresiva que escape a las vacunas actuales, describe el infectólogo Francisco Moreno.

«Si resulta ser que esta es una variante que se convirtiera en una gripa común, pues es la forma como el virus se va a adaptar a la naturaleza, y entonces estamos en una situación muy relajados, muy tranquilos porque tenemos una variante más infecciosa, pero menos agresiva, sería el regalo de la naturaleza de la vida. Por otro lado, si se vuelve una variante más agresiva, pues entonces si la situación compromete, porque no va a aparecer una vacuna en un tiempo récord», advirtió.

En el mismo sentido, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló ayer que Ómicron, podría incluso ayudar a acelerar la inmunidad entre la población mexicana.

En tanto, el especialista en Medicina Interna y de Infectología de la Universidad de Guanajuato, Alejandro Macías, llamó a no perder de vista que Ómicron ha sido catalogada como variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, indicó nada está determinado. Ejemplificó que con la variante Mu, identificada por primera vez en Colombia en enero de 2021, había mostrado alertas por su escape a las vacunas, sin embargo, no tuvo mayor relevancia.

Rechazó la posibilidad de que esta variante genere una nueva pandemia o un SARS-CoV-3, pero indicó que podría atacar «seriamente» a personas que hasta ahora han escapado al Covid-19.

En un panorama optimista, coincidió en que podría ayudar a una inmunidad con menos afectaciones que la variante Delta, por ejemplo.

«Esto para algunos países por ejemplo, puede ser inclusive una buena noticia. Qué tal que este sea un virus que ha evolucionado a tener más escape, digamos a evadir más la inmunidad pero a dar enfermedad menos grave y eso lo sabremos en las siguientes semanas», señaló.

