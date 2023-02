Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Banco de México (Banxico) mantendrá su tasa de interés en un rango de entre 11 y 11.50 por ciento al cierre de este año y será hasta 2024 cuando inicie un ciclo de reducciones, anticipa Vanguard.

Ante una inflación que no cede al ritmo que se esperaba, el banco central mexicano todavía aprobará aumentos a su tasa en la primera mitad de 2023, dijo en entrevista Ignacio Saralegui, estratega de Inversiones Senior en Vanguard en América Latina.

Sin embargo, dependerá del comportamiento de la inflación que el banco central aplique un aumento en marzo y otro en mayo, precisó.

«Una vez que dejen de subirlas, se quedarán ahí y verán cómo lo absorbe el mercado, cómo se comporta la economía», comentó.

En la segunda mitad del año, describió, Banxico optaría por no subir la tasa porque se estima que en ese periodo haya una recesión moderada en Estados Unidos.

Esa tendencia será la misma que siga la Reserva Federal (Fed, el banco central de EU), que dejaría su tasa en un rango de 5 a 5.25 por ciento sin reducciones este año, detalló.

Para Saralegui, la recesión en EU llevaría la tasa de desempleo de 3 por ciento a entre 4 y 5 por ciento, un nivel aún saludable, con lo cual no se trasladará una recesión a otros países, entre ellos México.

Ante este panorama, Banxico no verá necesario reducir la tasa de interés con el fin de impulsar la economía de México.

«Si hay una recesión leve, donde no vean necesidad de ‘intervenir y reactivar la economía porque ahora sí se me está yendo de vuelta para abajo’, se van a quedar ahí para ver si esta inflación vuelve a sus niveles objetivo», dijo.

En opinión del estratega, los bancos centrales se están jugando su credibilidad de que pueden controlar la inflación y, en un contexto donde todavía ven un mercado saludable, decidirán mantener sus tasas sin reducciones.

Sobre el comportamiento de la inflación, señaló que la previsión es que al cierre de este año se ubique en 6 por ciento.

Describió que si bien será lento, se espera un proceso de desinflación como consecuencia de la alta tasa de interés y otros factores, entre ellos, un menor impacto por la inflación salarial.

Asimismo, destacó que para México, Vanguard Latinoamérica estima un crecimiento económico de 1.5 por ciento este año bajo un escenario en el que Estados Unidos, con una leve recesión, alcance una expansión económica de 0.25 por ciento.

Destacó que si bien la economía mexicana depende mucho del comercio con EU, ha demostrado resiliencia y el año pasado tuvo un crecimiento en gran medida por el consumo interno.

Además, el manejo de la política monetaria de Banxico y cómo se ha reflejado en la resiliencia del peso, que se ha mantenido estable en los últimos tres años, rondando en los 20 pesos por dólar, también ha ayudado a la economía.

«El peso ha mostrado su fortaleza, ha ayudado en México a aguantar la inflación alta de cierta manera, no con una moneda que se deprecia», mencionó.

A lo anterior se suma que México no tiene problemas de sustentabilidad de la deuda y ha mantenido saludable su inversión, añadió.