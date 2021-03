Antonio Baranda y Jorge Ricardo Agencia Reforma

COATZACOALCOS, Veracruz.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador estimó ayer en que para finales de 2023 o inicios de 2024 ya no será necesario que México compre gasolinas en el extranjero.

“Yo espero que para finales del 23, principios del 24, ya no estemos comprando gasolinas en el extranjero, ya estemos produciendo toda la gasolina en el país”, señaló.

“Vamos a estar muy cerca de lograr la autosuficiencia para no comprar las gasolinas en el extranjero, producirlas en México.

En su conferencia matutina, López Obrador indicó que Pemex está trabajando para aumentar su capacidad de refinación.

“Ya estamos produciendo, están procesándose 900 mil barriles en las seis refinerías y queremos llevar el proceso de las seis refinerías a un millón 200 mil barriles diarios”, indicó.

“Estamos a punto de concluir ya nuestro balance sobre lo que necesitamos refinar, lo que necesitamos procesar de petróleo crudo para convertirlo en gasolina y ya tenemos que terminar porque ya no hay tiempo, nosotros no vamos a dejar obras en proceso”.

López Obrador destacó que su Administración está invirtiendo para modernizar las refinerías que ya existen y construir una nueva, en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco.

“Se está modernizando la refinería de Minatitlán, que ya produce mucho más gasolina que antes porque hemos estado invirtiendo, rehabilitando las plantas; y lo mismo la refinería de Salina Cruz”.

El jueves pasado, en el evento por el aniversario de la expropiación petrolera, López Obrador reiteró que Pemex frenará la exportación de crudo, y aumentará su capacidad de refinación para producir las gasolinas que el país consume.