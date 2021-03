Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los esfuerzos de la vacunación contra Covid-19 se concentran en las entidades que integran la Megalópolis del centro del País debido a la densidad poblacional que existe en la región señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Consideró que con esta medida se puede potenciar las acciones para el control del coronavirus.

En conferencia de prensa explicó que además al haber más personas en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Querétaro se inhibiría además la propagación que en esas entidades es más fácil.

Específicamente, dijo, en la Metrópolis conformada por la Ciudad de México y los municipios conurbados con el Estado de México.

Aclaró que eso no implica que se pare la continuación de la inoculación en las demás entidades.

“También vamos a continuar vacunando en las 32 entidades federativas que quede clarísimo. No es que solamente aquí”, remarcó.

E incluso, no en todo el territorio estatal se redoblarán esfuerzos, sólo en las ciudades, acotó López-Gatell.

Indicó que este fin de semana se anunciará la próxima asignación de vacunas que se destinarán con preferencia en las zonas más pobladas.

“No es todo el territorio de Hidalgo, no es todo el territorio de Querétaro, son sus ciudades principales”, refirió.

Al actualizar el semáforo epidemiológico, la Secretaría de Salud ubicó a siete estados en semáforo verde, a 18 en amarillo, siete en naranja y ninguno en rojo, sin embargo, advirtió, no estamos exentos de sufrir una tercera ola de contagios.

Refirió que el Estado de México decidió mantenerse en naranja para contribuir a que durante el asueto esté más controlada la epidemia.