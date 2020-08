Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el calendario del nuevo ciclo escolar, el cual iniciará el próximo 24 de agosto y terminará el 9 de julio de 2021, para tener 190 días efectivos de clases.

En conferencia, Esteban Moctezuma, titular de la SEP, explicó que el 24 agosto arrancan las clases con validez oficial, es decir, no serán cursos opcionales.

“Es el inicio del ciclo escolar formal, no es una capacitación emergente, es el inicio de clases con validez oficial, de ahí la importancia de poderlo seguir”, aseveró.

De acuerdo con el documento, el periodo de inscripciones se llevará a cabo del 6 de agosto al 11 de septiembre.

Moctezuma precisó que se amplió este plazo para que existan más posibilidades para los padres de familia en el marco de la contingencia sanitaria.

Del 10 al 14 de agosto habrá capacitación magisterial y del 17 al 21 agosto será el consejo técnico escolar para preparar el ciclo.

“Todo esto será en línea, no presencial”, precisó el funcionario en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los días de asueto previstos son el 16 septiembre, 2 y 16 noviembre, 1 febrero, 15 marzo y 5 de mayo.

El periodo vacacional de diciembre será del sábado 19 de diciembre al domingo 10 de enero y el de Semana Santa del 27 de marzo al 12 de abril.

El Secretario Moctezuma informó que el ciclo terminará el viernes 9 de julio, por lo que serán 190 días efectivos de estudio y trabajo.

“Todo el calendario escolar nos lleva a 190 días efectivos de estudio y trabajo, es un calendario muy sólido porque son los días que se había planeado que estuviesen trabajando las niñas y los niños”, aseveró.

¡Participa con tu opinión!