Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Para garantizar el turismo a las Islas Marías, la Secretaría de Marina (Semar) proyecta una inversión de mil 87 millones de pesos para la adquisición de tres ferries de alta velocidad (de entre 30 y 38 nudos), tipo catamarán, con capacidad de siete elementos de tripulación y 324 pasajeros.

Con esa velocidad los visitantes podrían llegar en unas cuatro horas, en promedio, al ex centro penitenciario, nevegando entre los 55 y los 70 kilómetros por hora, calculó la Marina.

Del monto total, el instituto armado estima 550 millones para las embarcaciones y 537 para la operación y mantenimiento de máquinas, consumo de combustible, adiestramiento, medicinas y materiales de curación, equipo y hasta el suministro de armamento marinero.

En el programa de inversión, la Marina-Armada de México advirtió que actualmente el transporte de personal naval y población civil, así como de víveres, materiales e insumos diversos, desde la zona continental hacia el Archipiélago Islas Marías se realiza mediante el Buque ARM Isla María Madre.

La embarcación es operada por una dotación de 17 efectivos y desarrolla una velocidad de crucero de apenas 13 nudos (24 km/h) y una velocidad máxima de 19 nudos (35 km/h).

«El ARM Isla María Madre tiene casi 5 años de servicio y, por sus características de diseño, el tiempo de traslado de Mazatlán, Sinaloa, a Isla María Madre es de aproximadamente siete y nueve horas, lo que representa un tiempo excesivo para el traslado de visitantes a la isla», reconoció la dependencia federal.

Con los tres nuevos ferries la Marina, encargada de los paquetes turísticos hacia la ex colonia penal, proyecta las rutas Mazatlán-Islas Marías; San Blas-Islas Marías y Punta Mita-Islas Marías.

El plan contempla 468 viajes anuales, con el traslado de 421 mil 200 visitantes, 633.5 toneladas de equipo del buque, 6.5 toneladas de víveres y el uso de un millón 462 mil 400 litros de combustible de 2022 a 2031.

La Marina refirió que los viajes a las Islas Marías deben ser constantes debido a que en ese sitio fue nombrado un gobernador, el Capitán Julián Castillo Cepeda, y creado un Sector Naval con su respectiva unidad de Infantería y de Búsqueda y Rescate, personal que requiere de de víveres.

«Se requieren diversos apoyos logísticos inherentes tanto a la población civil como al personal naval que realiza actividades en el Archipiélago Islas Marías», expuso.

«Estos apoyos incluyen y no están limitados a traslado de víveres, medicamentos, combustibles, entre otros, los cuales deben ser transportados desde el puerto de Mazatlán, Sinaloa, hacia las Islas Marías».

El Archipiélago Islas Marías está ubicado en el mar territorial del Pacífico Tropical Mexicano, a 132 kilómetros de San Blas, Nayarit.

