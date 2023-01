Staff Agencia Reforma

KENTUCKY, EU.-El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que planea visitar la frontera entre su país y México, como parte de su viaje para asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte, programada para la próxima semana en la Ciudad de México.

Sería la primera visita del mandatario estadounidense a la frontera desde que asumió el cargo en enero de 2021.

«Esa es mi intención, ahora estamos concretando los detalles», dijo Biden ayer durante un viaje a Kentucky.

A su regreso a la Casa Blanca, el demócrata dijo que espera ver «lo que está pasando» en la frontera y que tenía previsto hacer hoy declaraciones sobre la seguridad fronteriza.

No quedó claro, sin embargo, a qué punto de la frontera irá y si será antes o después de la cumbre. Está previsto que Biden llegue a la Ciudad de México el 9 de enero. Lo acompañará el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La frontera sur de Estados Unidos ha registrado un aumento masivo de migrantes, incluso a pesar de que Washington mantuvo en vigor el Título 42, una ley de salud pública que permite a las autoridades estadounidenses expulsar de manera inmediata a miles de indocumentados sin permitirles solicitar asilo.

Los líderes republicanos han criticado al Presidente por políticas que, según dicen, son ineficaces en materia de seguridad fronteriza, y han cuestionado por qué no ha viajado aún a la frontera.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés) registró el pasado año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre, un récord de 2.4 millones de arrestos de indocumentados en la frontera sur.

Mayorkas reconoció ayer que el número de encuentros de migrantes está «tensando nuestro sistema», pero aseguró que su departamento está manejando la situación.

«Estamos operando dentro de un sistema que está fundamentalmente roto. Nadie está en desacuerdo con eso. Simplemente parece que no podemos estar de acuerdo con la solución, y una solución está muy atrasada. Dentro del sistema de inmigración roto que estamos operando, estamos manejando la cantidad de encuentros y estamos preparados para abordar el fin del Título 42», dijo durante un evento de The Washington Post.

El Título 42 ha sido objeto de varias batallas judiciales. El pasado 27 de diciembre, la Corte Suprema decidió mantenerlo, a la espera de una decisión de fondo para la próxima primavera.

Activistas de derechos humanos critican la vigencia de la medida, que entre otras cosas permite la expulsión inmediata, sin recurso legal, de los migrantes.

La inmigración será uno de los principales temas en la cumbre del lunes y martes, cuando Biden y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, sean recibidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su presidencia, Donald Trump visitó el lado estadounidense de la frontera en varias ocasiones, incluida una a McAllen, Texas, donde afirmó que México pagaría por el muro fronterizo.

La semana pasada, la agencia Reuters informó que el Gobierno de Biden está planeando usar las restricciones de la era de la pandemia para expulsar de vuelta a México a muchos migrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos atrapados en la frontera suroeste, mientras permite a algunos entrar por vía aérea por razones humanitarias.

Un funcionario estadounidense dijo a la agencia que el plan no se ha ultimado y que no está claro si se anunciará antes de la reunión en México.