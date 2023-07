Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La relocalización de cadenas de suministro podría detonar una inversión de alrededor de 80 mil millones de dólares en México en los próximos dos o tres años si se dan las condiciones necesarias, dijo Guillermo Vilchis, director senior de Fitch Ratings.

Hasta ahora, en el País se ha registrado una inversión de 40 mil millones de dólares captados como resultado de este fenómeno, pero este monto se puede duplicar, mencionó tras su participación en el panel «Rentabilidad, inversión y apalancamiento producto del nearshoring» como parte de un evento que organizó Fitch en el País.

«Si se dan las condiciones de infraestructura que se requieren, esta cifra se va a ir al doble», afirmó.

Este proceso de relocalización requiere tiempo, pero los inversionistas interesados en apostar recursos para aprovechar esta oportunidad señalan que se debe garantizar suficiente generación de energía eléctrica, seguridad, mano de obra calificada, entre otros.

Sostuvo que México debe ser capaz de proveer estas condiciones para poder aprovechar el nearshoring que le ha beneficiado, debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos.

«La parte energética es uno de los temas importantes, sé que se está trabajando mucho para incrementar la capacidad de generación eléctrica y de energías limpias, que es un tema si ne qua non (sin la cual no), es decir, que las empresas que vienen a establecerse en México están exigiendo, que sea a base de energías limpias», comentó.

En caso de que en el País no se cuente con suficiente generación de energía, los inversionistas buscarán reubicarse en otros destinos, advirtió.

Por otra parte, Carlos Morales, director de Soberanos para América de Fitch Ratings, sostuvo que el impulso que dará este fenómeno al crecimiento económico de México en los próximos tres a cinco años no bastaría para mejorar la nota crediticia del País.

«En este momento es difícil calcular cuál será el impulso final del nearshoring a la calificación (de México) porque abarca muchos sectores y no hay un tiempo indefinido y también dependerá de la reacción del Gobierno para mejorar la infraestructura y maximizar la relocalización de las cadenas de suministro de China hacia México», afirmó durante su participación en el mismo evento.

Señaló que la expectativa es que el impulso de la relocalizacion se materialice en un mayor crecimiento económico en los próximos tres a cinco años.

Sin embargo, no será suficiente para mover la calificación del nivel en que se encuentra el País, estimó.

En junio pasado, la calificadora confirmó la calificación para la deuda soberana de largo plazo de México en ‘BBB-‘, con perspectiva estable.