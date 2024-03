Martha Martínez Agencia Reforma

OAXACA, Oaxaca.- La candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, reiteró en Oaxaca su compromiso de dar becas a todos los estudiantes de educación básica del País, pero reconoció que ello le tomaría tres años.

En un mitin en Tlacolula de Matamoros, la abanderada de la Coalición «Sigamos Haciendo Historia» dijo que acudir a la escuela representa un gasto para las familias en rubros como uniformes y útiles escolares.

Ante ello, Sheinbaum se comprometió a otorgar una becas a todos y todas las niñas del Oaxaca y del País, pero aclaró que ese apoyo no puede darse a partir de criterios como las calificaciones, porque los niños no son iguales, debido a sus condiciones económicas y sociales.

«Ahora que sea Presidenta quiero que apoyemos a todos los niños y niñas que van a escuela pública de Oaxaca, de todo el País. Les explico por qué, porque hay un gasto siempre para ir a la escuela: los uniformes, los útiles, el desayuno de la escuela», dijo.

«Y no se puede dar un apoyo por calificación, porque no todos los niños son iguales, o por situación económica, entonces nos vamos a tardar tres años, vamos a ir poco a poco, pero vamos a apoyar a todos los nos de preescolar, de primaria y de secundaria».

Claudia Sheinbaum insistió en que creará un programa de apoyo a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, con el cual se reconocerá por primera vez a las mexicanas.

También consideró que los libros de texto deberían de contener un reconocimiento a las mujeres por ser las que han sostenido a las familias durante tantos años.

«¿Quién ha cuidado históricamente de los niños y de las niñas, de los hijos? ¿Quién garantiza que la casa esté bien? ¿Quién garantiza que pase lo que pase, siempre haya comida en la mesa? ¿Quién garantiza hasta cuidar a los maridos? Bueno, llegamos a los 60 años y ya los hijos están grandes y ahora, ¿quién cuida a los nietos? ¿Quién reconoce ese trabajo de las mujeres? ¿A poco no debería estar en los libros de Historia», cuestionó.

Sobre las obras de infraestructura proyectadas para el estado, la morenista afirmó que de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, garantizará que se consolide el Tren Maya como tren de pasajeros y de carga, así como el Tren Interoceánico.

Agregó que hará de Salina Cruz un puerto moderno y garantizará los seis parques industriales del corredor del Istmo de Tehuantepec.