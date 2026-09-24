Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal prevé anunciar nuevas inversiones por más de 20 mil millones de dólares durante los últimos meses de 2026, adelantó el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario aseguró que los flujos de inversión extranjera directa se encuentran por encima de lo esperado y de los niveles observados en años anteriores.

«En el segundo semestre, en los últimos meses del año, presentaremos nuevas inversiones que pueden llegar hasta más de 20 mil millones. Lo iremos anunciando», informó.

Ebrard recordó que durante el primer semestre del año México recibió aproximadamente 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa y señaló que existe además una cartera de proyectos ya anunciados por alrededor de 14 mil millones de dólares.

«Brevemente te diría que la inversión extranjera directa en México está a niveles muy altos comparativamente con los años anteriores. En el primer semestre del año tuvimos aproximadamente 35 mil millones de dólares y tenemos en cartera, ya anunciado aquí, otros 14 mil», detalló.

«En síntesis, tenemos un nivel de inversión extranjera directa superior, primero, a lo esperado y, segundo, a lo observado en los últimos años».