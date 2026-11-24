La economía de Aguascalientes registraría un crecimiento de 1.9 por ciento en 2027, superior al 1.4 por ciento previsto para el cierre de 2026, de acuerdo con las proyecciones de BBVA Research.

El estudio Situación Sectorial-Regional México 26S2, correspondiente a noviembre de 2026, ubica a Aguascalientes entre las diez entidades con mayores expectativas de crecimiento para el próximo año, con una tasa equivalente a las proyectadas para Puebla y Jalisco.

La estimación estatal supera por 0.1 puntos porcentuales el crecimiento nacional previsto para 2027, de 1.8 por ciento.

Quintana Roo y Colima encabezan las proyecciones, con tasas de 2.8 y 2.7 por ciento, respectivamente, seguidos por la Ciudad de México, con 2.3 por ciento, y Querétaro, con 2.2 por ciento.

A nivel nacional, BBVA Research anticipa que los servicios continuarán como el principal componente del crecimiento económico, acompañados de una recuperación de la manufactura y la construcción.

Para la fabricación de equipo de transporte, actividad vinculada con la industria automotriz, proyecta un crecimiento de 3.4 por ciento en 2027, después de una contracción de 0.4 por ciento estimada para 2026.

Sin embargo, la recuperación de esta industria permanece condicionada por las relaciones comerciales con Estados Unidos y las disposiciones arancelarias aplicables a las exportaciones mexicanas.

BBVA Research advierte que la recuperación económica del país continúa siendo frágil y desigual, mientras que el aumento de las exportaciones tecnológicas no se ha traducido en una generación proporcional de empleos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, Esaú Garza de Vega, informó que la estrategia estatal de atracción de inversiones contempla la diversificación hacia sectores como los semiconductores, la electromovilidad, las tecnologías de la información, la agroindustria y los textiles.