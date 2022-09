Antonio Baranda y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el costo de la refinería Dos Bocas se vaya a disparar hasta los 20 mil millones de dólares, y dijo que hasta ahora se ejerce el presupuesto aprobado por 12 mil millones de dólares.

Admitió, sin embargo, que los costos finales de uno de sus proyectos prioritarios se podrían modificar por obras adicionales, pero no en los montos que se han difundido.

«En el caso de la refinería de Dos Bocas, pues fue el presupuesto que autorizó el Consejo de Administración de Pemex; autorizaron hasta 12 mil millones de dólares. Y seguramente van a destinarse otros recursos porque se está integrando la refinería y se están haciendo otras obras, pero no 20 mil millones de dólares», señaló.

En la conferencia matutina, López Obrador consideró que hay «ceguera» y molestia en algunos sectores por esta obra y «no entienden razones».

«Los mandamases de antes están muy molestos y, sobre todo, sus achichincles, entonces todo les incomoda. En el caso de la refinería deberían de estar aceptando que se llevaban más de 40 años sin construir una nueva refinería, o sea, reconociendo que desde 1980 no se hacía una refinería en México», comentó.

El Mandatario enumeró una serie de «entuertos» de la petrolera estatal que, dijo, se han ido resolviendo.

«Otro entuerto que yo recuerde, cuando Calderón también. ¿Se acuerdan de lo de las aguas profundas? Invirtieron en una plataforma para extraer gas en el Golfo de México, dejaron dos mil millones de dólares enterrados, Lakach, ahí enfrente de Alvarado o de Lerdo de Tejada, en el mar. Ya se logró un acuerdo con una empresa para que invierta en una sociedad con Pemex, se va a extraer el gas, se va a congelar y se va a llevar a Europa», informó.

Aunque no lo mencionó, esta exportación adquiere relevancia en el contexto de la crisis energética en el continente europeo, derivado de la guerra entre Ucrania y Rusia y el cierre de los gasoductos rusos que surten a varios países del viejo continente.

Eliminan Pemex Internacional

En ese contexto de reordenamiento de la empresa petrolera, López Obrador se refirió a la posible desaparición de Pemex Internacional, empresa, recordó, que fue creada en el sexenio del ex Presidente Carlos Salinas para hacer «jugosos negocios».

«Pemex Internacional, que era la encargada de vender y de comprar petróleo o derivados en el extranjero, pues ya no va a tener razón de ser porque todo el petróleo se va a procesar en nuestro país y se va a convertir en gasolinas y en diésel, y va a estar destinado al mercado interno», explicó en Palacio Nacional.