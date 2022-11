Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó ayer la necesidad de aprobar la reforma electoral que impulsa su Gobierno, al afirmar que los «conservadores» son capaces de hacer fraude en 2024.

En medio de la discusión del proyecto enviado al Congreso, el Mandatario rechazó que su iniciativa tenga como objetivo desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) o al Tribunal Electoral federal.

«Es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer, ni tampoco el Tribunal encargado de calificar las elecciones», recalcó.

«Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo porque sería un retroceso y una cuestión gravísima para el País, y estos son capaces de hacerlo, repito, ya lo hicieron, no una vez, varias veces».

Durante la mañanera, López Obrador aseveró que hay una campaña en contra de la reforma, liderada por el empresario Claudio X. González.

«Los que manejan el INE, que son los conservadores corruptos, Claudio X González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia, tienen una campaña engañando a la gente», acusó.

«Sobre todo allá en Las Lomas, porque fui por allá y vi que en las casas había carteles diciendo: ‘Yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE'».

El Mandatario nuevamente criticó al ex Presidente Felipe Calderón por haber declarado en España que «caerá» la democracia en México si se aprueba la reforma que él propone.

Urna electrónica

Tras celebrar el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el Presidente destacó el sistema electoral del país sudamericano y planteó el uso voto electrónico en México.

«¿Está de acuerdo con el voto electrónico?», se le preguntó.

«Sí, sí, voto electrónico, o sea, igual, porque funciona, hay que copiar lo bueno. Y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto y como se está ahora discutiendo sobre la reforma electoral ayudaría mucho un sistema así, seguro imparcial, eficiente, rápido», respondió.

«Buscar la forma, no sé, pero es un hecho de que ese sistema funciona porque estamos hablando de Brasil. Ya sabemos que en Costa Rica desde hace décadas funciona muy bien su sistema electoral».

«¿Daría tiempo para el 2024?», se le insistió.

«Yo creo que sí, sí hay tiempo si hay voluntad de hacer bien las cosas, entonces también aclarar a la gente porque hay toda una campaña de desinformación. Ojalá y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, vaya una comisión de legisladores a Brasil, a ver cómo es el sistema», recomendó.

López Obrador consideró que la segunda vuelta del domingo pasado en Brasil, deja lecciones como la rapidez para dar resultados oficiales a pesar de tener más de 140 millones de electores, y la tendencia de votos a favor de Lula por parte de la gente más pobre y necesitada.