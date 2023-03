Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los empresarios deben sacar las manos de la educación del País para que impere la visión de la izquierda, exigió el Director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga.

Además advirtió que los libros de texto que no edite y supervise el Estado serán ilegales.

En un seminario organizado por el Conacyt bajo el título «Libros de Texto Gratuitos. Avances y retos de una nueva política» y moderado por el chavista Sady Arturo Loaiza, el funcionario dijo que «hay empresarios de la educación que no van a dejar este espacio, este territorio así de fácil.

«El gran reto (de la SEP) es hacer entender a esta gente que se ha dedicado a comercializar la educación, que genera un mercado, genera mano de obra barata para maquila, para transnacionales, que dejen del lado la educación y que permitan que el sueño de la izquierda se haga real: que es que la educación, que la cultura llegue a todos los niveles socioeconómicos», indicó.

En el seminario realizado de manera virtual el pasado 22 de febrero, Arriaga expresó que desde los años 80 del siglo pasado la educación se convirtió en un negocio que deja «millones y millones de pesos».

Abogó por «convencer a ese sector empresarial dedicado a la educación que saque las manos de la educación» y no tengan a padres de familia y maestros «cautivos de políticas que generan para hacer de esto un mercado».

Además de Sady Loaiza, quien fuera funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y funge como Director de Desarrollo de Materiales Educativos de la SEP, en el seminario participaron la investigadora Lorenza Villa Lever, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Hyderabad Chávez, maestro de primaria en Michoacán, y Wendy Olvera, de la SNTE en Puebla.

Arriaga llevó la voz cantante y en su acometida contra la participación privada en materia educativa cuestionó la elaboración de libros de texto.

«Históricamente, las casas editoriales se manejan en la ilegalidad, comercializando con libros de texto sin pasar por evaluación alguna», aseveró.

Sentenció que los libros de texto de secundaria que esas empresas comercialicen el próximo ciclo escolar serán ilegales.

También acusó que las casas editoriales no han pasado sus libros por «ningún filtro» como lo indica el artículo Tercero de la Constitución y la Ley General de Educación.

La legislación, indicó, mandata como responsabilidad del Estado el diseño, la producción y distribución de los materiales educativos así como evaluar los materiales que se utilicen en todas las escuelas.

Y subrayó: «Las editoriales colocan o quitan contenido, según sus conveniencias ideológicas. Además el costo de esos libros no está regulado así que comercializan con ellos en las escuelas privadas manteniendo como clientes cautivos a miles, millones de maestros y padres de familia en todo el País».

