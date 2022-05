Antonio Baranda, Claudia Guerrero y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El director del IMSS, Zoé Robledo, anunció el lanzamiento de la convocatoria para reclutar y contratar a médicos especialistas para 13 mil 765 plazas disponibles en el País.

En la mañanera, ante el Presidente López Obrador, el funcionario indicó que los estados con más necesidad de plazas son Veracruz con mil 641, la Ciudad de México con mil 613 y Michoacán con 781.

Las cinco especialidades con más requerimiento de médicos son: medicina interna, urgencias, ginecología, pediatría y anestesiología.

De las instituciones, la que más requiere médicos especialistas es el Insabi, seguido del IMSS Ordinario y el IMSS Bienestar.

«Son justamente las especialidades que se dejaron de formar. Desde luego todas son importantes, pero estas, internistas, urgencias, son las más importantes», dijo Robledo.

La convocatoria se abrió desde ayer y se cierra hasta el 3 de junio y será el martes 7 de junio cuando se presenten los resultados e invitación a postulantes.

Para Andrés Castañeda, miembro del Colectivo Médicos en Formación y de la organización Nosotrxs, que impulsa el Colectivo Cero Desabasto, será difícil contratar a más de 13 mil médicos en alrededor de 10 días, por lo que, estimó que la convocatoria lanzada ayer para ocupar este número de plazas en el sector público de salud es una sobre simplificación de las soluciones.

«Llama la atención que hayan puesto fecha de caducidad. Se cierra la convocatoria el 3 de junio. Veo difícil que esto se pueda resolver en dos semanas. El proceso de reclutamiento es más complejo», señaló.

Indicó que ésta tendría que ser una campaña permanente.

Además, se debe garantizar que los médicos que ocupen estas plazas reciban salarios dignos y cuenten con insumos e infraestructura para desempeñarse, lo cual se desconoce pues no se informó sobre las condiciones de las vacantes.

«No sirve de nada una plaza de cirujano si no habrá todos los insumos para hacer cirugías», advirtió.

Consideró que hace falta que lancen una convocatoria similar para contratar a médicos generales y debería haberse aprovechado esta plataforma.

Xavier Tello, analista en Salud Pública, advirtió que en la convocatoria no aparece como requisito el que los médicos especialistas avalen estar acreditados por los consejos de cada especialidad, aunque admitió que no es un requisito legal.

«Sin embargo, te dice que estás actualizado porque te han recertificado cada cinco años», apuntó.

De acuerdo con Zoé Robledo, titular del IMSS, la convocatoria será abierta para la contratación inmediata con sueldos atractivos para los médicos especialistas que decidan prestar sus servicios en zonas remotas, de alta marginación y pobreza del País, pero también en ciudades.

Indicó que de las 13 mil 765 más de 5 mil 252 se destinarán a sistemas de salud de los 15 estados donde se implementará el plan de IMSS bienestar.

