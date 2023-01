Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario José María Riobóo denunció y consiguió que se ordenara la aprehensión de una ex nuera, María Isabel Cal y Mayor, acusándola de proporcionar durante ocho años de matrimonio las comidas y bebidas que propiciaron la muerte de su hijo Rodrigo Riobóo Talayero.

A los 39 años, su hijo falleció el 4 de marzo de 2019 en el Hospital Clínico de Puerto Real, en Cádiz, España, por insuficiencia e infección respiratoria y sepsis grave, según el certificado médico de defunción.

A los pocos meses de iniciada la averiguación, la Fiscalía capitalina pidió la captura de la viuda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas bancarias, confirman distintos documentos judiciales de México y España.

Luego, la Fiscalía General de la República inició una investigación contra uno de sus abogados –también por denuncia de Riobóo–, y la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a España la extradición de la viuda.

Además, en el Poder Judicial de la Federación todos los recursos legales de la perseguida fracasaron.

El esposo de la Ministra Yasmín Esquivel y asesor del Presidente Andrés López Obrador para el Aeropuerto de Santa Lucía acusó que su hijo cambió de hábitos alimenticios, empezó a fumar, consumir bebidas alcohólicas y «alimentos insalubres», al casarse con Cal y Mayor en 2011.

A la ex nuera también la responsabiliza de descuidar la administración de los medicamentos de un tratamiento que llevaba Riobóo Talayero para un problema psiquiátrico.

Según el empresario, su ex nuera se aprovechó del estado de salud de su hijo y maquinó «un plan preconcebido» y «sofisticado» para llevarlo lentamente a la muerte, con el propósito de quedarse con su dinero y propiedades.

Acusa, por ejemplo, que de 2013 a 2019 ella tuvo un gasto corriente en tarjetas de crédito y disposiciones en efectivo de casi 15 millones de pesos.

El 19 de febrero del 2020 un juez de control de la CDMX giró la aprehensión de la viuda por el delito de homicidio en razón de parentesco, calificado y con traición, castigado con 20 a 50 años de prisión.