Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey, se apuntó en el proceso de selección para buscar la presidencia del Consejo General.

El Tribunal Electoral ya instruyó a la Cámara de Diputados que una de las quintetas para elegir dos consejeras y dos consejeros deberá estar integrada solo por mujeres para definir la presidencia del INE.

El Comité Técnico de Evaluación dio a conocer anoche la lista de los 664 aspirantes que completaron su registro, luego de una semana de opacidad con los nombres de los interesados.

La Cámara debe nombrar a cuatro nuevos consejeros, por las vacantes que quedarán libres en abril.

Humphrey es la única de los siete consejeros que permanecerán en el INE que se apuntó, dado que hay diferentes interpretaciones sobre si podían o no participar.

La Constitución señala que el cargo de presidente y consejeros del INE es por 9 años, sin posibilidad de reelección. Humphrey va a cumplir tres años en el cargo y le faltarían seis.

En las últimas semanas, la consejera ha cabildeado con grupos parlamentarios y ha buscado asesoría legal para participar en el proceso.

Ignacio Mier, coordinador de Morena, dijo que los consejeros que permanecerán en el INE no pueden presidir el INE por el tiempo que les falta, ya sean tres o seis años.

En tanto, el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, también advirtió que el Tribunal Electoral precisó que quien tuviera la presidencia del INE tendría que surgir de un nuevo proceso de selección y ser nueva o nuevo participante.

Sin embargo, otros legisladores de Morena y el PAN estiman que por ser un nuevo cargo, no se trata de una reelección y que la consejera podría apuntarse en el proceso, pues no hay prohibición expresa para que no lo haga.

El ex consejero Javier Santiago Castillo también se registró para ser considerado, a pesar de que ya fue parte del Consejo General.

En la larga lista, destaca el nombre de Bertha Alcalde Luján, hermana de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

También se apuntó Jaime Miguel Castañeda, coordinador de asesores de Morena en el INE.

Aparece Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano del diputado de Morena, Pablo Almícar Sandoval, y de la ex Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Ocupaba cargo en la dirección de Defensoría de Oficio en la Suprema Corte, pero fue relevado con la llegada de Norma Piña a la presidencia de la SCJN.

En la lista también hay expertos en materia electoral, como ex presidentes y presidentes de órganos electorales locales, académicos, abogados en la materia, y consejeros y ex consejeros electorales de las entidades, entre otros.

Otros aspirantes son Yuri Gabriel Beltrán, ex consejero en el Estado de México; Juan Manuel Crisanto, ex vocal ejecutivo del INE en Puebla; Sayonara Flores, también consejera en el Estado de México.

El Comité Técnico de Evaluación revisará la próxima semana si los 664 aspirantes cumplen con los requisitos, darán aviso sobre si hay documentos que falten y el viernes 3 de marzo se dará a conocer la lista definitiva.

Después, comenzará la etapa de evaluación y el 7 de marzo se realizará un examen de conocimientos en materia constitucional, electoral y derechos humanos.