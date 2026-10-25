Érika Hernández

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) del INE advirtió a los institutos electorales locales que sus proveedores para temas tecnológicos o de ciberseguridad tendrán que ser aprobados o recomendados por esta área.

El coordinador general de esa Unidad es José Alberto Pérez de Acha, uno de los funcionarios de primer nivel que asistía a las fiestas organizadas por el proveedor de materiales electorales del INE, José Alfredo Hernández Casillas, y encabezadas por la presidenta Guadalupe Taddei.

El viernes, en una reunión privada de las comisiones unidas de Organización y Capacitación del INE, a la que asistieron asesores de consejeros y representantes de partidos políticos, una asesora del consejero Uuc-Kib Espadas alertó que el INE, a través de esa Unidad, pretendía invadir las facultades de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Desde hace meses, fuentes del organismo electoral relataron que en 2025, cuando 11 estados tuvieron elección judicial, la presidencia del INE «sugería» a OPLES contratar a ciertas empresas, algunas de ellas recomendadas por Hernández.