El Municipio de Aguascalientes trabaja en la rehabilitación del parque del fraccionamiento Rodolfo Landeros, con una inversión de 4 millones 843 mil 796 pesos, mediante el programa Presupuesto Participativo.

El espacio se ubica en las calles Olga Delgadillo y Paula de Jesús Jiménez Yáñez. La intervención contempla mejoras en las instalaciones deportivas, la trotapista y el área de juegos infantiles.

Durante un recorrido de supervisión, el presidente municipal, Leo Montañez, señaló que este esquema permite a los habitantes decidir qué obras se ejecutarán en sus colonias y comunidades. Añadió que la recuperación de parques y espacios recreativos busca favorecer la convivencia familiar y la participación ciudadana.

El secretario de Obras Públicas, Miguel Ángel Huizar Botello, explicó que los trabajos incluyen la rehabilitación de la cancha de usos múltiples, la instalación de una velaria para brindar protección contra el sol, la colocación de luminarias y la aplicación de pintura antiderrapante en el área deportiva.

También se rehabilitarán las porterías de fútbol y los tableros de básquetbol. En la trotapista se colocará concreto permeable, mientras que la zona de juegos infantiles contará con pasto recreativo.

La regidora y presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Leslie Atilano Tapia, reconoció la participación de los vecinos que han presentado proyectos mediante el Presupuesto Participativo «Te Toca Decidir».

En el recorrido participaron representantes del Colegio de Arquitectos y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, así como funcionarios de Servicios Públicos, de la Coordinación de Delegaciones Urbanas y Rurales y de la Delegación Santa Anita.