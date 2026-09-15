Presupuesto sobrio, pero no responsable

El Paquete Económico federal mantiene supuestos macroeconómicos prudentes, pero no contempla medidas suficientes para atender los problemas fiscales de mediano y largo plazo, advirtió María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del Colegio de Economistas.

La especialista cuestionó que las estimaciones presupuestales tomen como principal referencia el Producto Interno Bruto (PIB), al considerar que en una economía globalizada debería contemplarse también el ingreso nacional, debido a que parte de las utilidades generadas por empresas transnacionales en México son repatriadas a sus países de origen.También alertó sobre las presiones que podrían enfrentar las micro y pequeñas empresas ante modificaciones en materia de deducciones fiscales, particularmente en un contexto en el que también deben asumir mayores costos laborales derivados de incrementos salariales y otros cambios.

Por su parte, Diana Martínez Pontón, integrante de dicho colegio calificó el presupuesto como “sobrio más no responsable”, al considerar que sus previsiones macroeconómicas son moderadas, pero el margen de maniobra de las finanzas públicas continúa siendo limitado.

Respecto a Aguascalientes, Corchado Reyes consideró que el estado mantiene condiciones favorables debido a su dinámica económica por encima de la media nacional y su integración a la región Centro-Bajío. Sin embargo, insistió en la necesidad de diversificar las actividades productivas y reducir la dependencia de la industria automotriz. Finalmente, destacó que las transferencias federales a los estados contemplan un incremento cercano al 4.6%.