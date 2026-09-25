Como parte de una política pública en la que el ciudadano participa activamente en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos municipales, el presidente municipal, Leo Montañez, realizó un recorrido de supervisión por las obras de rehabilitación del parque en Villas de la Universidad.

Para esta obra se destinaron 3.4 millones de pesos, ejecutados a través del programa Presupuesto Participativo. Este esquema destaca por sus múltiples beneficios sociales, ya que fortalece el tejido social, brinda transparencia al devolver las contribuciones ciudadanas en obras de impacto directo y fomenta la corresponsabilidad entre vecinos y gobierno para transformar los entornos urbanos.

Miguel Ángel Huízar Botello, secretario de Obras Públicas, informó que se tiene prevista la instalación de una cubierta a base de lona Fortoflex sobre la cancha, soportada por 12 columnas de acero y seis arcos, acompañada de un sistema de iluminación integrado por seis luminarias LED.

De igual forma, se rehabilita la trotapista mediante la colocación de concreto permeable para favorecer la sustentabilidad; se intervienen integralmente los módulos de sanitarios y las canchas de básquetbol, además de aplicarse pintura antiderrapante para garantizar la seguridad de deportistas y visitantes.