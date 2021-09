En tanto se ha dado continuidad a las reuniones con los secretarios de las distintas dependencias estatales, a fin de conocer sus necesidades y urgencias en materia económica, se espera también la propuesta del gobierno federal en cuanto a la asignación de recursos para los estados, que para el 2022, tampoco se espera alguna novedad, si acaso un poco más de lo recibido el año pasado.

Esto lo dio a conocer el secretario de Finanzas del estado, Carlos de Jesús Magallanes García, quien resaltó que para este 2021 el recurso fue de 25 mil millones de pesos y para el siguiente se espera cuando mucho un aumento del 3%.

Explicó que se espera tener la asignación de recursos con un aumento al menos por el índice de la inflación, considerando que “la inflación que tenemos ahorita es especial” y no se puede comparar con el 2020 pues ante la pandemia hubo una contracción importante, de ahí que en términos reales es probable que el presupuesto federal para Aguascalientes pueda ser de entre un 3 o 4% más, aunque todavía falta esperar la definición.

Sobre lo que se propondrá al Congreso del Estado como presupuesto deseable para 2022, comentó que se han tenido reuniones con administrativos de distintas dependencias y en breve se hará con los titulares de las distintas dependencias estatales, a fin de conocer sus condiciones y necesidades, no obstante, se tiene claro que el tema de salud seguirá siendo prioridad, pues la pandemia seguirá, al igual que el asunto de seguridad pública.

Es un tema que ya se está trabajando, dado que el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, deberá estar listo a finales del mes de septiembre para que en octubre sea presentado al Congreso del Estado, y sea la legislatura que pronto entrará en funciones, la que revise la propuesta y determine si se acepta o habrá adecuaciones.

Lo que debe tenerse claro es que no habrá nuevos impuestos ni aumento en los ya existentes, pero si habrá una mayor fiscalización y convocatoria para que los ciudadanos que deban pagar impuestos estatales, cumplan y así compensar algún posible faltante; “tenemos que hacer un esfuerzo mayor para recuperar todos los adeudos que tenemos atrasados, para cubrir los faltantes que tenemos del gobierno federal”.