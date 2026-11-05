La semana pasada se dio a conocer el presupuesto educativo de Aguascalientes para 2027, el cual asciende a 14 mil 471 millones de pesos. Cabe aclarar que el 95%, de este presupuesto, estará destinado al pago de los trabajadores de la educación. Cada año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lleva seguimiento de estos recursos federales, para verificar en qué se gastan los dineros y si éstos son aplicados de manera correcta.

En 2025, la ASF detectó en la entidad, presuntamente, gastos irregulares por un millón 732 mil 179 pesos, debido a que se hicieron pagos a trabajadores fallecidos, a comisionados en el sindicato de maestros y a empleados con licencia sin goce de sueldo. El Instituto de Educación tiene un plazo determinado para justificar estos gastos y corregir los señalamientos. Pero, por otra parte, la ASF encontró una diferencia de 186 millones de pesos, el mismo año, debido a que el Instituto de Educación registró 323 millones de pesos de ingresos propios y los comprobantes fiscales, en digital, ascienden a 509 millones. En tal virtud el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará auditando estos ingresos propios para su aclaración. Según se entiende, las funciones de la Auditoría Superior de la Federación son detectar y corregir gastos indebidos, lo cual es bueno; pero sería mejor que, aparte de lo anterior, pusiera especial énfasis en la prevención para evitar gastos fuera de la normatividad; además, y tal vez lo más importante, sería de gran trascendencia que la ASF pidiera cuentas estrictas sobre los resultados obtenidos con los dineros destinados al sector educativo. Esto es, si el 95% de los 14 mil 471 millones de pesos, para 2027, serán destinados al pago de los docentes y demás trabajadores de apoyo a la educación; entonces deben pedirse cuentas de los avances y resultados en los aprendizajes de los alumnos; pues no se trata, simplemente, de presentarse a trabajar, cobrar y pagar, sino de asegurar que los alumnos han aprendido lo esencial de los contenidos programáticos y que estos aprendizajes sean de utilidad para resolver, satisfactoriamente, problemas cotidianos que enfrentan. Y que quede claro, la atención y el aprendizaje de los estudiantes no tan sólo es responsabilidad de los docentes frente a grupo, es grave responsabilidad de autoridades, supervisores, directivos escolares y apoyos técnico pedagógicos. Por lo tanto, a todos se deben pedir cuentas académicas, de conformidad con su ámbito de competencia.

Los impuestos que paga la población tienen como principal destino brindar atención y mejoramiento de las familias y de la sociedad, en todos los órdenes de su vida; en el caso específico en comento es para mejorar la educación. Si la Auditoría Superior de la Federación pide cuentas sobre avances y resultados en los aprendizajes de los estudiantes, a todos los que intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje, mejorarían los aprendizajes: todos los alumnos sabrían leer y escribir, leerían y escribirían con apego estricto a las reglas ortográficas y comprenderían las lecturas; aprenderían y aplicarían las operaciones fundamentales de las matemáticas, las ecuaciones, el cálculo y el pensamiento matemático, en la resolución de problemas de la vida diaria; reconocerían la diversidad de las sociedades y de las culturas, entenderían el sentido de pertenencia e identidad personal y colectiva, comprenderían y vivirían con principios éticos y los valores universales, respetarían los derechos humanos; se responsabilizarían del cuidado y conservación de la naturaleza, en fin, desarrollarían conciencia histórica y geográfica basadas en el análisis y las transformaciones sociales, naturales, culturales, tecnológicas, económicas y políticas del país. En todas estas cuestiones esenciales se estaría mejor si la Auditoría Superior de la Federación, no tan sólo se dedicara a detectar los desvíos presupuestales en educación, sino que, además, pidiera cuentas claras del aprovechamiento escolar que para eso se destina gran parte del dinero público.