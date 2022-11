Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Al ofrecer su última conferencia de prensa como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar afirmó ayer que gracias a su relación con el Presidente de la República y el Senado, se frenaron reformas que hubieran acabado con la independencia del Poder Judicial Federal (PJF).

El ministro, cuya presidencia termina el 31 de diciembre, dijo que cuando llegó al cargo en 2019, había múltiples iniciativas en el Congreso, no sólo de Morena, sino de varios partidos, para disolver la integración de la Corte, convertirla en un tribunal constitucional, incrementar el número de ministros y controlar desde el Senado nombramientos de magistrados penales, entre otras.

Varias de esas iniciativas fueron promovidas, en su momento, por el senador morenista Ricardo Monreal.

Zaldívar narró que, con sus gestiones, se acordó primero iniciar cambios al interior del PJF por medio de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en temas como nepotismo y corrupción, y luego se impulsó una reforma constitucional y legal que se originó en el propio Poder Judicial.

«Si hubiéramos asumido una actitud de confrontación, de cero autocrítica, de pensar que era una conspiración malévola y que esto era un castillo de la pureza, seguramente el Poder Judicial y la Corte serían otros, sería otra Corte.

«Se logró preservar a la Corte y al Poder Judicial Federal, y se logró preservar las garantías de independencia judicial. Dejo un Poder Judicial muy distinto del que recibí, me voy de la Corte muy agradecido y orgulloso», dijo Zaldívar, aunque aclaró que no estaba anunciando su renuncia a los dos años que le quedan como ministro al terminar su presidencia.

«Si hay alguna oportunidad (en los siguientes dos años) la valoraré, no me estoy candidateando», dijo.

Una renuncia anticipada de Zaldívar permitiría al Presidente Andrés Manuel López Obrador nominar a un ministro para los siguientes 15 años, llegando a cinco designaciones durante su mandato, en vez de las tres que originalmente le correspondían.

«Entrego un Poder Judicial independiente, renovado y autónomo, como se demuestra en las sentencias que emiten jueces y juezas, magistrados y magistradas, y esta Corte, todos los días», agregó el ministro, elevando el tono.

Retó a quienes repiten «como un mantra» las críticas que se le hacen en medios, redes o tuits, que su administración ha respondido con hechos y resultados.

Sobre los ataques frecuentes en las conferencias mañaneras de López Obrador contra jueces federales, Zaldívar dijo que esas críticas son muestra de la independencia de los juzgadores, que resuelven con autonomía y se defienden con sus sentencias, no en la plaza pública.