Presume Roger Federer foto con Taylor Swift

CDMX.-El ex tenista suizo Roger Federer presumió en su cuenta de Instagram una fotografía que se tomó junto a Taylor Swift, después de presenciar uno de los conciertos de la gira The Eras Tour.

«En mi era Swiftie», escribió el medallista olímpico en la descripción de la instantánea, en la cual añadió emojis alusivos a las eras musicales de la intérprete de «Blank Space».

Federer posó sonriente, portando un gafete conmemorativo de la gira de Taylor Swift y camisa a rayas durante el encuentro con la cantautora, mientras que ella con todo y traje del concierto se dio la oportunidad de saludar al deportista.

Según un reporte de Daily Mail, el ex tenista disfrutó del show en el Estadio Letzigrund, donde acudió acompañado de su familia.

Roger también presumió en sus historias de Instagram que estuvo recibiendo brazaletes que le regalaron los fans de Swift durante el show en Zúrich, donde la famosa tiene agendados dos conciertos, antes de ofrecer dos más en Milán.