Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal presumió los resultados «históricos» documentados por el Banco Mundial y la CEPAL en los cuales se señala que desde la llegada de los Gobiernos de la Cuarta Transformación la pobreza extrema y la desigualdad en el País han disminuido.

«En primer lugar, organismos internacionales independientes de alto prestigio, como son el Banco Mundial y la CEPAL confirman que los Gobiernos de la transformación hemos acelerado significativamente la disminución de la pobreza y también de la pobreza extrema», comentó Julio Berdegué, Ingeniero agrónomo e investigador especializado en políticas agrícolas, desigualdad territorial, economía rural.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el ex titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dijo que el Banco Mundial estimó que, desde la llegada de Andrés López Obrador hasta este 2026, habrán salido de la pobreza 7.3 millones de personas, un logro que calificó como «histórico».

«En segundo lugar, el Banco Mundial documenta con sus propios análisis que para este año 2026, desde el inicio del Gobierno del Presidente López Obrador, hasta el término del año 2026, estima que 7.3 millones de personas habrán salido de la pobreza.

«Quiero resaltar que este es un logro absolutamente histórico, una disminución de esta magnitud sostenida en el tiempo no se había visto antes en nuestro País, se logra con los Gobiernos de la transformación.», mencionó.

Berdegué dijo que los programas sociales también han contribuido a la reducción de la pobreza en el País, así como el aumento en el salario mínimo.

«En tercer lugar, los programas del bienestar, por supuesto, hacen una contribución muy importante, pero a veces no se perciben, no se ve, no se nota que la política laboral de los Gobiernos de la transformación han hecho una enorme diferencia en el bienestar de las familias mexicanas.

«El salario mínimo también en la política laboral contribuye, el llamado outsourcing, la prohibición del llamado outsourcing, la subcontratación laboral. En fin, la política laboral hace un aporte sumamente importante junto con los programas del bienestar», aseguró.

Julio Berdegué añadió que no solamente se ha reducido la pobreza, sino también la desigualdad de ingresos, logrando reducir los niveles en 3.4 puntos durante el Gobierno del ex Presidente López Obrador.

«No sólo es la pobreza que disminuye, también la desigualdad de ingresos. Y eso, si tú miras internacionalmente, es mucho más difícil. Hay países que logran disminuir algo la pobreza, pero la desigualdad se mantiene. Aquí no, porque está el componente de la política laboral salarial del Gobierno de México, de los Gobiernos de la transformación, 3.4. puntos de reducción de la desigualdad en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Es importante señalar que aquí hay un quiebre respecto de la historia pasada anterior del 2018. En los primeros años de los Gobiernos de la transformación, el Gobierno del Presidente López Obrador y, hasta el 2026, habremos reducido la pobreza casi en el doble, casi no, el doble, pero casi en el doble de lo que se redujo en los primeros 14 años de este siglo con los Gobiernos de Fox, Calderón y los primeros años de Peña Nieto. Esa es la magnitud de haber puesto el pie en al acelerador de la reducción de la pobreza en los Gobiernos de la transformación», finalizó.