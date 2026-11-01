Aguascalientes se ubica en el primer lugar nacional por tener la menor cifra negra de delitos, aseguró el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, quien atribuyó este resultado a una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia y a los avances en el esclarecimiento de hechos delictivos.

El funcionario explicó que la cifra negra comprende los delitos que no llegan a conocimiento de las autoridades porque no son denunciados, así como aquellos que, pese a ser reportados, no derivan en el inicio de una carpeta de investigación. Por ello, consideró que este indicador permite conocer el nivel de acercamiento de la población a las instituciones encargadas de investigar y perseguir los delitos.

Alonso García señaló que la Fiscalía ha registrado resultados en materia de detenciones, vinculaciones a proceso y sentencias, lo que, desde su perspectiva, contribuye a fortalecer la confianza ciudadana y a reducir los niveles de impunidad en la entidad.

Indicó que estos avances forman parte de la estrategia Blindaje Aguascalientes, impulsada por la gobernadora Tere Jiménez, cuyo propósito es fortalecer la seguridad pública y garantizar que quienes cometan algún delito enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

El fiscal consideró que el hecho de que la población acuda a denunciar representa un elemento importante para el funcionamiento del sistema de justicia, pues permite iniciar investigaciones, identificar a los responsables y llevar los casos ante los tribunales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra en Aguascalientes fue del 92.5 por ciento durante 2024, es decir, ese porcentaje de los delitos no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación.