Miguel Tamayo Guevara Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Aunque el Gobernador Samuel García presumió que el Fan Fest, realizado durante el Mundial, tuvo un costo de «cero pesos» para el Estado, la realidad es que este festival, que contó con shows de artistas nacionales e internacionales y en el que la Administración estatal regaló cerveza y comida, sí metió un golazo… pero al erario, por 234.64 millones de pesos.

Cifras presentadas ayer por el organismo Parque Fundidora a su Consejo de Administración -mes y medio después de que concluyó el Mundial- aseguran que el costo total por la organización y operación del Fan Fest ascendió a 492 millones de pesos, incluyendo el IVA.

Según lo reportado, 257.036 millones de pesos fueron recuperados por patrocinios, venta de lugares VIP, alimentos, bebidas, estacionamientos, aportaciones del Host City Monterrey, la Oficina de Convenciones y Visitantes y otras fuentes.

Sin embargo, el Estado, a través del organismo Parque Fundidora, finalmente sí hizo aportaciones, por 234.64 millones de pesos, recursos que no fueron recuperados.

«Más de la mitad del FIFA Fan Festival Monterrey se pagó con la propia capacidad de generación de ingresos y financiamiento vinculada al evento», argumentó el organismo en un comunicado.

«Por cada 100 pesos invertidos en la realización del Fan Festival, 52.3 pesos fueron recuperados o cubiertos mediante ingresos del evento y fuentes complementarias, mientras que 47.7 pesos correspondieron a recursos propios de Parque Fundidora».

Se detalló que el evento fue dividido en dos contratos por temas operativos, donde participaron Fundidora, Rayados y Representaciones Artísticas Apodaca para la organización, operación y recaudación de ingresos de los eventos musicales.

Este gasto millonario choca con lo presumido por el Gobernador, que el 20 de julio pasado dijo que el evento tuvo un «costo cero», al afirmar que fue costeado con boletos, esquilmos y patrocinios.

«Nos costó cero pesos», dijo ese día en un video en Instagram, «y esto no crean que fue una genialidad de Samuel, fue el autor intelectual mi compadre (Bernardo) Bichara (presidente del Consejo de Administración de Fundidora).

«Entre estirones y no estirones, al final se logró hacer este Fan Festival y nos costó cero pesos porque prácticamente todo se pagó con boletaje, los famosos VIP, de consumo y de patrocinios».

Este evento se realizó en Fundidora durante 39 días y, según cifras de los organizadores, tuvo más de 2.5 millones de asistentes, e incluyó cinco conciertos masivos con grupos nacionales e internacionales.

Los cinco masivos fueron amenizados por Imagine Dragons, Carín León, Enrique Iglesias, Grupo Firme y Chayanne.

Las otras dos sedes del Fan Fest a nivel nacional fueron CDMX y Guadalajara, que reportaron gastar 180 y 300 millones de pesos, respectivamente.