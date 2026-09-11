Rolando Herrera Agencia Reforma

Veracruz, México:

La Presidenta Claudia Sheinbaum presumió en Veracruz los resultados favorables para México de la prueba PISA 2025, como el apoyo de los maestros a sus alumnos y una menor brecha socioeconómica, pero omitió los retrocesos registrados en matemáticas y lectura.

La Mandataria destacó que el director de Educación de la OCDE reconoció al País por algunos de sus resultados y utilizó esos indicadores para defender la educación pública y el trabajo del magisterio nacional.

«Fíjense en esa prueba, que nosotros no estamos muy de acuerdo con esa prueba porque es la misma para todos los países. Pero bueno, incluso en esa condición, en esa prueba, el director de educación de esa organización felicitó a México porque dijo en México es de los países donde los profesores, las maestras y los maestros apoyan más a sus estudiantes de todos los países que están en esta organización», afirmó.

Sheinbaum también resaltó que México presenta una menor desigualdad en los resultados educativos entre alumnos de distintos niveles socioeconómicos.

«En México es de los pocos países que no hay grandes diferencias entre los lugares de mayores carencias económicas y los lugares más favorecidos. Es decir, la escuela pública es de lo mejor que tiene nuestro país gracias a las maestras y a los maestros de México, al magisterio nacional», sostuvo.

El reporte de PISA 2025, publicado el martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), confirma que la brecha socioeconómica en ciencias fue menor en México: los alumnos favorecidos superaron por 68 puntos a los desfavorecidos, frente a una diferencia promedio de 85 puntos entre los países de la organización.

Sin embargo, el mismo informe muestra que los estudiantes mexicanos obtuvieron resultados inferiores al promedio de la OCDE en las tres áreas evaluadas: matemáticas, lectura y ciencias.

En matemáticas, México obtuvo 388 puntos, siete menos que en 2022, y sólo 30 por ciento de los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2 de competencia, considerado el mínimo por PISA, frente a 65 por ciento en promedio de los países de la OCDE.

En lectura, el resultado fue de 408 puntos, también siete menos que en 2022, aunque la OCDE señala que esa variación no fue estadísticamente significativa. En ciencias, México alcanzó 414 puntos, cuatro más que tres años antes, cambio que tampoco resultó estadísticamente significativo.

Además, respecto de 2015, la proporción de estudiantes mexicanos con bajo desempeño aumentó 13 puntos porcentuales en matemáticas y ocho puntos en lectura, mientras que en ciencias no registró un cambio significativo.

La OCDE advirtió que, aunque México mantuvo estable su desempeño en ciencias y mostró resiliencia en lectura frente a las caídas internacionales, los resultados más recientes en matemáticas y lectura permanecen por debajo de los registrados entre 2009 y 2018.