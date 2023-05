GUADALAJARA, Jalisco.- A poco más de un mes de haber anunciado que serán papás, Christian Nodal y Cazzu no dejan de mostrar lo felices que están.

Mientras la trapera argentina presume su baby bump a través de sus redes sociales, donde compartió varias instantáneas, Nodal da entrevistas y habla sobre la dulce espera de su primer hijo.

Cazzu presumió su barriga de embarazo a sus casi 12 millones de seguidores en Instagram, por lo que las reacciones no se hicieron esperar incluso por famosos como Ángela Aguilar, quien puso un corazón.

Mientras que el mismo Nodal le escribió «¡Uuuuy Mami».

A mediados del mes de abril, Nodal y Cazzu anunciaron que serán papás, por separado, cuando cada uno ofrecía concierto.

Aunque la pareja no ha revelado oficialmente el sexo de su bebé, en una entrevista televisiva Christina Nodal dejó entre ver que será niña. (Lorena Jiménez/Agencia Reforma)