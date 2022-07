Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logró lo que el Presidente Donald Trump no pudo al conseguir que el Gobierno de México aceptara invertir mil 500 millones de dólares en soluciones inteligentes de gestión y procesamiento fronterizo, presumió un funcionario de la Casa Blanca.

Luego de que Biden y el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvieran una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca que resultó en un anuncio conjunto de inversión, la oficina de prensa del demócrata alardeó públicamente que dicha acción fue resultado del cabildeo estadounidense.

«En sus cuatro años, Trump no pudo terminar un muro fronterizo, y mucho menos lograr que México lo pagara», dijo Abdullah Hasan, secretario de prensa asistente de la Casa Blanca.

«El Presidente Biden acaba de lograr que México acepte pagar MIL 500 MILLONES de dólares para mejorar el procesamiento fronterizo y la seguridad por medio de soluciones de gestión fronteriza probadas e inteligentes».

Apenas ayer, un funcionario estadounidense que se reservó la identidad reveló a la cadena NBC News que los recursos comprometidos por México serían dedicados a sistemas para reforzar el procesamiento y revisión de migrantes que intentan cruzar la frontera común con EU de forma irregular.

La agencia de noticias AP también recabó el testimonio de otro funcionario estadounidense que hizo notar que la inversión en infraestructura fronteriza anunciada por México había sido planteada formalmente por la Administración Trump antes de que dejara el poder en enero de 2021.

— Abdullah Hasan (@AHasan46) July 12, 2022