Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de la veda electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este lunes que México es el segundo País con la electricidad más barata de la OCDE.

Durante su mañanera, tras la presentación del «¿Quién es quién en los precios?», informado por la Profeco, el Mandatario pidió a su equipo que proyectaran la imagen de una gráfica en la que se advierte que el costo de la luz en México es el «más barato», solo superado por Corea del Sur.

«Agregar nada más lo de la lámina, que es buena, del costo, lo que nos entregó del costo de la energía eléctrica en México, también es importante, es informativo, sobre el ‘¿Quién es quién en los precios?’, si lo tienen, el costo de energía eléctrica», justificó.

¿En comparación con los países?, le preguntó Jesús Ramírez, Vocero de Presidencia.

«Sí», dijo AMLO.

¿El de enero?, le indicó.

«Sí», respondió el Presidente, «¿lo tienes?», añadió.

Sí, sí, aquí está…

«Es por lo de, nada más es esto, para que todos los mexicanos y esto ayuda mucho para el ‘¿Quien es quien en los precios?'», reiteró mientras señalaba la gráfica titulada «México, segundo País con electricidad más barata de la OCDE».

Apenas el pasado viernes, el propio Presidente dio lectura a un listado de criterios de la Sala Regional Especializada y la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el que se establecen los temas que no debe abordar en su conferencia, para evitar una violación a la ley.

En ese listado se advierte que: «en cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de preguntas y respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de Gobierno, obra pública e, incluso, emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía».

Esta mañana, en el salón Tesorería de Palacio Nacional también fue mostrada una lámina con información del Inegi sobre los satisfactores de la población en diversos indicadores.

Tras advertir que los ciudadanos están felices y solo las cúpulas están molestas, también pidió mostrar el Balance Anímico General.

«Y de una vez lo de que los mexicanos estamos contentos, la felicidad en México, porque a veces, como ahora es temporada especial, hay mucho enojo, ¿no? Y se piensa que la gente está de mal humor, no, no, no, esto es arriba, el pueblo está feliz, feliz, feliz,

Previamente, Profeco dio a conocer que, para esta semana, la gasolina regular y el diésel contarán con subsidio para la reducción del precio de venta al público.

En la mañanera de este lunes también inició el «seminario de historia» en el que AMLO leyó partes de su libro sobre Miguel Hidalgo. Adelantó que mañana hablará de José María Morelos.

Los pasajes, dijo el viernes pasado, son una lección para las nuevas generaciones con enseñanzas de lo que lograron héroes nacionales en diversas etapas de la transformación política en México.