Rolando Herrera Agencia Reforma

SAN CRISTÓBAL, Chiapas.-Durante la entrega del Templo y ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, rehabilitados tras los daños provocados por el sismo de 2017, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para leer una carta que en 2015 le entregó al Papa Francisco.

El Mandatario dijo que en octubre de ese año, cuando todavía estaba en la lucha por llegar a la Presidencia de la República, estuvo en Roma en una reunión con el Papá y en el encuentro le regaló una medalla de Fray Bartolomé de las Casas y le entregó una carta que había redactado para expresarle su admiración.

«Esta breve carta, cuyo propósito principal es transmitir mi más sincero reconocimiento a su labor, no sólo como representante de la Iglesia Católica sino como un Papa misionero, de verdad cristiano.

«Puede decirse que todos los papas han sido cristianos y consecuentes, pero eso, cómo se sabe, no ha sido y no tendría por qué así. A diferencia de Dios, somos seres humanos con errores y aciertos, por ejemplo, un Papa se atrevió a bendecir y reconocer al dictador que ordenó asesinar al Presidente Francisco I Madero, nuestro Apóstol de la Democracia, pero eso, desde luego, no es usted», leyó el Mandatario.

López Obrador dijo que la carta se conoce poco y por eso aprovechaba la ceremonia, en la que estuvo presente el Obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar, para contar el pasaje.

