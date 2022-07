Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

CDMX.- La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer una nueva grabación en la que el líder priista, Alejandro Moreno, presume tener el control de medios de comunicación locales y nacionales y de haber tomado acciones en contra de periodistas que escribieron cosas poco favorables de él.

En el audio, Moreno señala que en el estado existen medios que no pueden publicar información crítica de él y da detalles sobre cómo logró que un periodista fuera sancionado por escribir un texto que le molestó, se dirige a periodistas mujeres como prostitutas y detalla que algunos actos de presión incluyen a familiares de éstos.

«Cuando sale un madrazo en una columna o un comentario de esos ¿Tú cuándo has visto que eso pase en Tribuna, en Crónica o en Telemar? Nunca, jamás. Está como un día, un cabrón mandó un artículo a Tribuna, equis cabrón, mandó un artículo a Tribuna poniéndome en toda la madre a mí hace tiempo. Eso le mandaron a él. ‘Ah, ¿eso escribió ese cabrón?’ Le digo, bueno…, ‘pon un artículo donde hable maravillas de Alito y le pones su nombre y lo publican’. Y salió. Y al otro día ese cabrón le habló, fue a ver a González, sí… ‘oye yo llevo 25 años’. ‘Bueno tú sabes que aquí se habla bien de Alito y esto, eso escribes, quieres decir algo, lo escribes en tu espalda, en el periódico no se escribe nada’.

«Su mamá en la primera plana, es una puta, a mí me vale verga eso, eh, aquí vale verga lo que digan, ¡chingue a su madre! Te lo juro. Ya te lo dije, yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo. ¿Quién de Telesur me iba a querer madrear? Me pone un putazo Rosaura Mijangos, como no, vas y le tomas fotos, «esta es una prostituta». ¡A la verga! Y vas a ver tú si vuelve a sacar algo. Toma fotos a Huguito y la puta madre y a sus máquinas ¡Una Verguiza! No pasa nada «Papito tay», así te va a decir nada más. ¡No aguantan! Yo no soy periodista, pero soy político y sé qué es lo que más duele».

En las grabaciones se oye al líder tricolor presumir sobre presiones a comunicadores.

«Como cuando me di a un cabrón que me pegaba, agarré y dije: ¿Cuánto me va a costar esta madre? 50 mil pesos. Dije: Ve y tómale una mándale a un cabrón y que salude a su esposa. «Hola señora», así, de beso, se la están cogiendo y yo no merezco esto, es mi familia. Entonces ¡Ya los sabes! Están tú, tu negocio y yo el mío, tú escribe lo que te dé la chingada gana. De rodillas vienen aquí, coño. Y aquí lo ven los otros.

«Mira, te voy a decir dónde llorarían, por ponerte un ejemplo, yo soy brother de los dueños de Proceso, todos esos son mis brothers, Rafael Cardona, Antonio Navalón. ¿Quién otro? Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín. Todos esos son mis brothers, y yo le puedo decir a Navalón «relájale la madre a tal hijueputa». ¡Un vergazo! Me va a decir que Reforma es un periódico importante, pero ¿cuántos periódicos hay y cuántos se leen? TV Azteca, la pinche televisora, tres vergazos, o sea, te la pongo más fácil. Dos vergazos a López-Dóriga y se acabó el desmadre. ¡Tampoco aguantan!».

La Gobernadora de Campeche dijo que con este audio al líder priista se le acaba el discurso a favor de las mujeres hecho público después de que dio a conocer que cuenta con imágenes íntimas de las diputadas del PRI.

«Con esto se acabó, no tiene discurso, si es capaz de poner a tu mamá, a ver, que cada quien se imagine, porque estoy en política pongan a mi mamá y digan que es una puta, te dan ganas de matarlos, a ver, ¿cómo reaccionarían? Imagínense cada diputada», expresó.

Sansores dijo que cuenta con 80 horas de audios y 43 mil 800 mensajes de WhatsApp. Adelantó que en una conversación, Alito tiene una disputa con el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

La Mandataria local se volvió a referir a las imágenes íntimas que presuntamente tiene de las diputadas priistas. Dijo que con los mensajes de WhatsApp se dieron cuenta que Moreno sacó capturas de pantalla de cada una de ellas «para guardarlas bien».

«Y que vamos viendo que las que están más en las marchas levantando las banderas están en las fotografías, porque además, completó las fotografías, están completadas con los WhatsApp y los WhatsApp tienen la hora, el lugar, cómo se encontraban, dónde, adónde se veían, a veces en algún pueblito por allá y yo lo que me pregunto, ellas qué tanto respeto por las mujeres, ¿no se acordaron que tiene una esposa, una esposa que es una mujer intachable?, ¿Qué tiene hijos?, ¿de eso no se acordaron?», cuestionó.

Durante el programa también se enlazó vía telefónica la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien la felicitó por las denuncias recientes de la Gobernadora y recordó que fue en 2008, durante el movimiento de las Adelitas en contra de la reforma energética del ex presidente Felipe Calderón cuando ambas se conocieron.

«Siempre Andrés Manuel hablaba de ti y cuando te conocimos, que llegaste al Movimiento, nunca nos defraudaste, te volviste un ejemplo y modelo, tú coordinabas a las Adelitas y siempre todas las tareas difíciles, Andrés Manuel sabía que había una gente confiable y leal y tenía toda la organización para que las cosas funcionaran», señaló Sansores.

En respuesta al nuevo audio, Alejandro Moreno acusó a la Gobernadora de cometer un delito, al quebrantar un amparo que, aseguró, ya le fue notificado a Sansores.

«La Gobernadora @LaydaSansores acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo, publicando un audio absolutamente falso, manipulado y editado, con la intención de dañar a la oposición y confrontarla con todos los sectores», indicó a través de su cuenta en Twitter.

Antes, informó que este martes fue notificado sobre la resolución de un amparo a su favor para detener la difusión de audios que presuntamente lo involucran en actos de corrupción.

