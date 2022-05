Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Alma Denisse Sánchez Barragán, Presidenta Municipal de Moroleón, no ve como un problema presumir y estacionar su vehículo Lamborghini, valuado en unos 7 millones de pesos, a un costado de la Alcaldía ubicada en el sur de Guanajuato.

Un día después que fue exhibida una imagen del vehículo deportivo, modelo «Huracán», la Edil de Movimiento Ciudadano afirmó ayer que es de uso familiar y fue adquirido de manera honesta.

«No es algo que la gente sepa que yo oculte, en mi familia somos textileros, porque todo el tiempo hemos fabricado ropa y (tenemos) otro tipo de negocios», declaró Sánchez al periódico AM de León.

«Yo no tengo nada qué ocultar, nosotros hemos tenido automóviles de alta gama, no hace un año, ni dos, sino más años».

Sánchez Barragán tomó protesta como Alcaldesa el 10 de octubre de 2021, cuatro meses después de que fue asesinada su madre Alma Rosa Barragán, quien era la candidata de MC en Moroleón.

En las elecciones del 6 de junio pasado, la candidata obtuvo 10 mil 35 votos y se impuso ante la panista Grecia Pantoja Álvarez y el morenista Miguel Cortés.

El 25 de mayo de ese año, Alma Rosa Barragán recibió en el pecho un disparo de arma de fuego cuando estaba en pleno acto de campaña en el Barrio La Manguita, y su hija la sustituyó.

Medios locales reportaron que Fernando Tonatiuh, otro hijo de la candidata asesinada, era señalado por reportes de inteligencia federales como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Moroleón, pero también en otros municipios como Uriangato, Salvatierra, Santiago Maravatío, Jaral del Progreso y Valle de Santiago.

Sin embargo, ninguna autoridad salió a declarar sobre este tema y Fernando Tonatiuh aparece actualmente en eventos públicos de su hermana.

¡Participa con tu opinión!