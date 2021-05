Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque no precisó cifras, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que las hidroeléctricas sobre el Río Grijalva han aumentado al doble su producción, debido a que ya no se le da prioridad a las empresas particulares que le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Estoy trabajando, vine a supervisar las hidroeléctricas, porque ahora están generando más energía eléctrica, el doble de lo que generaban el año pasado, porque no les permitían turbinar el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), afirmó en un video subido a sus redes sociales.

“Sería una historia muy larga de explicarles de cómo se les daba preferencia a las empresas particulares, extranjeras, que le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad, y las plantas públicas de la Comisión Federal de Electricidad permanecían paradas”, señaló.

En el video que grabó desde un restaurante en un mirador de la presa de Malpaso, en Chiapas, López Obrador dijo que sobre ese caudal están ubicadas cuatro hidroeléctricas: Angostura, Chicoasén, Peñitas y Malpaso, y que en esta última sólo operaban dos de sus seis turbinas, pero que actualmente trabajan cinco.

“Esto significa generar más energía, pero también que no esté muy lleno el vaso de esta presa y la de Peñitas, porque en los tiempos de lluvias, si está muy lleno el vaso, tiene que soltar agua y por eso las inundaciones en la planicie de Tabasco, ahora ya estamos controlando esta situación”, indicó.

El Presidente recriminó que por “el mercantilismo” se haya afectado a la población y al interés público, pues se subutilizaban las plantas de la CFE.

“Y esto significa que el costo de la energía eléctrica aumente”, apuntó.

A pesar de que ayer el INE le reiteró la orden para que respete la veda electoral por la elección del 6 de junio y no difunda propaganda, López Obrador reiteró su promesa de que no aumentará el precio de la luz más allá de la inflación.

“Lo estamos cumpliendo y se va a seguir cumpliendo”, sostuvo frente a un platillo de mojarra llamada tenguayaca.

En diciembre de 2018, el Presidente López Obrador anunció un plan para modernizar 60 hidroeléctricas que, dijo, tienen hasta 60 años de antigüedad, y adelantó que para ese fin buscaba un acuerdo de colaboración con Canadá y la empresa Hydro-Québec.

El 22 de abril pasado, en la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático, el Presidente llevó como promesas para ambientales que se modernizarían 14 hidroeléctricas y que México no extraería más de 2 millones de barriles de petróleo al día.