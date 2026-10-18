Un hombre identificado como Antonio “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en agravio de una niña, por lo que permanecerá tras las rejas mientras continúan las investigaciones en su contra.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el sujeto presuntamente realizó tocamientos en la zona genital de la menor, por encima de su ropa, hechos que derivaron en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Tras reunir los datos de prueba, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra el señalado, quien fue localizado por agentes de investigación cuando se encontraba sobre la calle Francisco I. Madero, en la comunidad de San Jacinto, municipio de Rincón de Romos.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal le notificaron el mandamiento judicial y procedieron a detenerlo para trasladarlo ante la autoridad correspondiente.

Durante la audiencia inicial, un juez de Control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Antonio “N” por el delito de abuso sexual.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que continuará privado de su libertad.

El juzgador también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá continuar recabando pruebas relacionadas con el caso.