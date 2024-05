ESPECIAL/MCCI Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pidió apoyo a Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal en tiempos del Ministro Arturo Zaldívar, para tener resoluciones judiciales a su favor.

A través de su Unidad de Asuntos Jurídicos, la Sedena pidió a Alpízar su intervención para que jueces, resolvieran a favor y no permitieran difundir el expediente del General Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en EU en octubre del 2020 por nexos con el narco.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a un oficio enviado el 22 de junio de 2021, donde la Sedena pedía al colaborador de Zaldívar «su valioso apoyo para que se obtenga una resolución que favorezca los intereses institucionales», en el caso de Cienfuegos, ex titular de la Sedena en el sexenio de Enrique Peña.

En otro oficio, el 4 de diciembre de 2021, la Sedena también pidió a Alpízar «su apoyo e intervención, a fin de que se niegue la suspensión definitiva y en su momento se niegue el amparo solicitado por los quejosos».

En ese tiempo el Ejército buscaba tener el control del Rancho Las Mesas de 92 hectáreas en Valle de Bravo, -vinculado a Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz-. Hoy es un centro de reproducción equina de la Sedena.

Actualmente el CJF investiga a Zaldívar y Alpízar por presuntos actos de corrupción, amenazas y hostigamiento a jueces y magistrados.