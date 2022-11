Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 24-Nov-2022 .-Moody’s dio a conocer que 12 de 16 estados del País y al menos 12 de 18 municipios que califica enfrentan presiones en materia de pensiones.

En un análisis destacó que enfrentan una falta de recursos para cubrir sus gastos en pensiones, carecen de un sistema para el pago de las mismas o no cuentan con un estudio para determinar la magnitud financiera que representan, factores pueden afectar sus notas crediticias.

El el documento «Las pensiones son un gran reto para los subsoberanos mexicanos», Moody’s Local México explicó que, dentro de los estados y municipios calificados, son muy pocas las entidades que no enfrentan contingencias por pensiones.

Describió que un total de 11 de 16 estados calificados y cinco de 18 municipios han superado sus periodos de suficiencia, lo que implica que sus sistemas no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los pagos de pensiones y, por ende, deben de realizar aportaciones extraordinarias para cumplir con estas obligaciones.

Además, un estado y siete municipios no cuentan con un sistema de pensiones, por lo que pagan de su presupuesto las obligaciones por pensiones.

Adicionalmente, algunos municipios no cuentan con estudio actuarial, por lo que la magnitud y velocidad de crecimiento de los pagos que deben realizarse de forma anual se desconoce, lo que es un factor crediticio para estos emisores.

El déficit actuarial de los estados es equivalente a 192 por ciento de los ingresos operativos anuales, mientras que para los municipios se ubicó en 384 por ciento de los ingresos operativos.

El déficit actuarial significa que las reservas que tienen para cumplir con el pago futuro de pensiones son menores al gasto que estas representan.

Las tres entidades con los mayores déficits actuariales fueron Estado de México, Jalisco, y Puebla, con 550 por ciento, 290 por ciento y 280 por ciento, respectivamente.

El Estado de México, junto a Guerrero, Nuevo León y Sinaloa son las que más presiones presentan por el tamaño del déficit actuarial que tienen, pagos de aprobaciones extraordinarias respecto a los ingresos operativos a la media y, en algunos casos, con altas tasas anuales de crecimiento de las aportaciones para los próximos años.

Moody’s indicó que dentro de los estados que enfrentan bajos déficit actuariales, Yucatán y Chiapas llevaron a cabo reformas a sus sistemas de pensiones en 2020 y 2022, con lo cual lograron significativas disminuciones.

En tanto, en municipios, Culiacán se ubicó como el que tiene el mayor déficit, que es de más de 950 por ciento.