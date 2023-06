Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La relocalización de empresas presionará al alza salarios y beneficios que otorgan las empresas para tratar de retener al mejor talento, aseguró Martha Hernández, growth Marketing Leader, México, Caribbean and Central America en Aon.

La experta de la consultora especializada en capital humano afirmó que las entidades más beneficiadas por el nearshoring son la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Puebla, donde se ubica el 67 por ciento de la Inversión Extranjera Directa.

«Es un reto para las áreas de capital humano empezar a conocer el nivel de competitividad en temas de oferta de compensación a los trabajadores, en esquemas monetarios y no monetarios, y empezar a hacer ajustes», comentó Hernández.

Consideró que a finales de año se verá con mayor claridad el nivel de los aumentos salariales.

«Si la empresa que ya está instalada en el mercado no tiene salarios competitivos, empezarán a ajustarse los salarios. Las empresas ya dieron incremento de 7 a 8 por ciento (en las revisiones de enero a abril) y para finales de año pudiéramos tener incrementos adicionales por ajuste para posiciones críticas, si la empresa así lo requiere», comentó.

Una encuesta aplicada por Aon determinó que la principal causa de rotación de personal son mejores oportunidades de carrera en otros lugares.

Según Aon, este año se agudizará la guerra para atraer y retener personal frente a nuevos competidores.