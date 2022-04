Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 10-Apr-2022 .-Algunas empresas en México han decidido recontratar el servicio eléctrico con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la presión de esta para recuperar a grandes consumidores como clientes y disminuir la participación de los generadores privados.

Es por ello que despachos de abogados que asesoran a empresas de energía analizan opciones para que sus clientes -grandes consumidores- reduzcan sus plazos en contratos bilaterales con un privado o migren su consumo con la CFE ante el riesgo de que su suministrador se vea obligado a parar actividades.

Un ejemplo es el de Iberdrola y su central Dulces Nombres, en Nuevo León, cuyo permiso de autoabastecimiento venció en febrero y a la que la CRE le negó uno nuevo. Sus clientes fueron desconectados por el Cenace y regresaron a la CFE, salvo Cervecería Cuauhtémoc, que interpuso un amparo.

Uno de los abogados consultados, quien solicitó el anonimato, explicó que algunos generadores privados que están bajo el actual régimen se acercan con grandes consumidores que tienen suministro eléctrico privado para ofrecerles una migración.

«Algunos (clientes) con tanta incertidumbre y problemas, analizan ya cuánto les sale (el suministro) con CFE, y aunque les salga más caro, lo prefieren con tal de no meterse en problemas o que los apaguen», dijo la fuente.

La CFE reconoció que esta «estrategia» está dando resultados. Al cierre del 2021 se tenían vigentes 63 contratos de suministro que le generaron ingresos por 16 mil 367 millones de pesos, un aumento de 293 por ciento respecto al 2020.

Solo ese año, la subsidiaria CFE Calificados -encargada del suministro a grandes clientes- elaboró 46 propuestas, de las cuales 15 se aceptaron y 11 se materializaron en nuevos contratos. Actualmente, la empresa tiene 96 contratos vigentes que facturan cerca de mil millones de pesos,

Rosanety Barrios, experta en energía, dijo que el simple hecho de no dar más permisos y de haber cancelado las opciones de generación privada muestra que la CFE busca ‘acorralar’ a los clientes.

«Si yo empresa ya estoy aquí (instalada) y necesito energía eléctrica, pues te están obligando a irte con la única entidad que te lo puede dar, si no hay más permisos para generadores privados pues es todo lo que necesitas», señaló.

El 29 de marzo la Comisión Reguladora de Energía aprobó a la empresa de autopartes Magna Assembly salir de dos sociedades de autoabasto de Iberdrola. La empresa regresó con la CFE.

